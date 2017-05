Am Ende war es doch eher ein überdimensionales Rauchzeichen als ein wirklich gefährlicher Brand. Zumal auch die Feuerwehr Ammersricht schnell eingriff und das Feuer rasch unter Kontrolle brachte. Bemerkt hatte es ein 43-Jähriger am Sonntag gegen 18 Uhr in der Gümbelstraße wegen der starken Rauchentwicklung. Laut Pressebericht der Amberger Polizeiinspektion waren dort mehrere bei Baumfällarbeiten abgeschnittene Äste in Brand geraten. Die Ursache dafür blieb aber zunächst unklar. Das Feuer hatte auch schon rund 30 Quadratmeter der Grünfläche eines Nachbargrundstücks erfasst. Menschen und Gebäude kamen dabei nicht zu Schaden. Bild: Hartl