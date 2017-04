Tief bewegt nahm am Samstagvormittag eine große Trauergemeinde Abschied von Stadtpfarrer Franz Meiler. Hunderte Menschen wollten ihren Monsignore auf seinem letzten Weg aus der Basilika St. Martin begleiten. Sie drückten mit ihrer Teilnahme am Requiem ihre tiefe Dankbarkeit darüber aus, diesen besonderen Menschen gekannt zu haben.

Herz auf der Zunge

"Innere Leere"

Zitate "Wir alle haben diesen Weg vor uns und müssen ihn gehen, ob wir wollen oder nicht. Aber wir dürfen sicher sein, dass es jetzt auch im Himmel etwas zu lachen gibt. Wir freuen uns schon, auf ein Wiedersehen."



Pfarrer Josef Triebenbacher, Sprecher des Weihekurses 1976



"Er freute sich, wenn sich andere freuten. Wäre es nicht pietätlos, müssten wir hier einen seiner Witze erzählen. In passender Gesellschaft lief er zu Höchstform auf."



"Jetzt weinen wir Tränen aus Demut und Trauer über den Abschied. Und ob Sie es glauben oder nicht, selbst auf dem Totenbett hatte er ein leichtes Lächeln im Gesicht."



Dekan Markus Brunner



"Wir verlieren einen herausragenden Seelsorger, ein Vorbild im Christsein, einen steten Streiter für gutes Miteinander. Wir sind sehr froh, dass wir ihn haben durften."



Bürgermeisterin Brigitte Netta



"Franz Meiler war ein wunderbarer Nachbar. Wenn er zu uns sprach, dann waren seine Worte meistens die, die man sich merkte."



Joachim von Kölichen, Pfarrer der Paulanergemeinde



"Wir verlieren einen Seelsorger, im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat es verstanden, die Herzen der Gläubigen anzusprechen."



"Wir verneigen uns in Ehrfurcht und Trauer ein letztes Mal vor ihm."



Kirchenpfleger Josef Beer



Im Blickpunkt



Kirchenmusik sein Anliegen



Eine von Franz Meilers Leidenschaften war das Schreiben neuer Liedtexte für alte Volksweisen. Über 50 neue Strophen entstammen aus der Feder des Geistlichen. Zu "O Maria, Gnadenvolle" fügte er 2016 nach seiner schweren Krankheit eine letzte, vierte Strophe hinzu. Sie lautet: "Wer dir nachfolgt, wird auch leiden; wie der Herr, so auch der Knecht. Doch du wirst ein Fest bereiten, dann schaffst du den Treuen Recht."

Weihbischof Reinhard Pappenberger zelebrierte die Messe für den Verstorbenen, an seiner Seite standen Diakon Peter Bublitz, der 13 Jahre lang mit Stadtpfarrer Meiler in St. Martin seelsorgerisch gewirkt hatte, Domprobst Anton Wilhelm, Domdekan Johann Neumüller und Pfarrvikar Pater Augustin Anthony. Dekan Markus Brunner fasste in seiner Predigt das in Worte, was viele dachten: "Franz Meiler war nicht nur einer der bekanntesten, sondern einer der beliebtesten Priester der gesamten Diözese."Angehörige, Weggefährten, Freunde, über 50 Priester, Ministranten, zahlreiche Fahnenabordnungen und Bannerträger trauerten um den am Dienstag, 18. April, im Alter von 68 Jahren verstorbenen, gebürtigen Vilsecker, der "das Herz auf der Zunge" trug. "Klerikales Gehabe, gestelzte Ziererei" sei ihm zuwider gewesen, beschrieb Brunner die Persönlichkeit des Verstorbenen und betonte, dass für ihn "Leute in Amt und Würden nichts anderes waren, als der kleine Mann." Denn Meiler sei selbst jemand aus einfachen Verhältnissen gewesen.Am 26. Juni 1976 hatte er die Priesterweihe im Dom zu Regensburg erhalten. Als jüngster von drei Kindern hatte er sich für den Weg des Glaubens entschieden. Die Primizfeier hielt er am 11. Juli 1976 in Vilseck, am Tag des Hl. Benedikt. Zwei Jahre war Franz Meiler daraufhin als Kaplan in Weiden, St. Elisabeth, tätig. Von 1979 bis 1988 wirkte er als Präfekt und Subregens am Priesterseminar in Regensburg. Zur Pfarrgemeinde St. Martin nach Amberg kam er 1988. Pfarrer Josef Triebenbacher aus Marktredwitz hielt im Namen des Weihekurses 1976 den Nachruf, dessen Sprecher Meiler zehn Jahre lang war. "Wir verlieren einen Freund, der uns zusammengehalten hat. Beim letzten Treffen habe er noch voller Lebensfreude an frühere Zeiten erinnert. "Er konnte wunderbar erzählen und wir haben viel gelacht." Doch er habe seinen Weggefährten nicht verhehlt, dass er schwer krank gewesen sei. Vor fünf Wochen etwa kehrte die tückische Krankheit mit voller Wucht zurück.Kirchenpfleger Josef Beer beschrieb eine "innere Leere und tiefe Trauer". Er fühlte sich durch den Tod des Stadtpfarrers "erschüttert und ohnmächtig." Im Namen des Pfarrgemeinderates, der Mitarbeiter und zahlreicher Vereins- und Verbandsvertreter betonte Beer, dass die Arbeit für die Pfarrei "immer gerne ausgeübt worden sei, "weil er als bescheidener und feinfühliger Mensch aufgetreten ist". Unter der Regie des Stadtpfarrers wurde die Schulkirche saniert und 2012 mit der Turmsanierung begonnen. Letztere könne er nun leider nicht mehr in Vollendung erleben. Im Gedächtnis bleiben wird auch Franz Meilers Draht zu Joseph Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt, der während des Studiums in Regensburg Meilers Dogmatik-Professor war. Im Jahr 2015 zelebrierte Meiler mit dem emeritierten Papst in Rom eine private Messe.Nach dem Requiem wurde Stadtpfarrer Franz Meiler in Vilseck beigesetzt, seinem Heimatort. (Zitate)