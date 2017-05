Ein reiferer Herr fand die Blumen in der Ammerthaler Straße so schön, dass sie am liebsten mitnehmen wollte. Der 27-Jährigen Besitzerin schmeichelte das gar nicht: Als sich der etwa 55-Jährige über den Zaun lehnte und die Blumen pflücken wollte, rief sie ihn zur Ordnung.

Darauf reagierte der etwa 55-Jährige laut der Polizeiinspektion Amberg nicht sehr charmant. Statt sich zu entschuldigen, beleidigte er die junge Frau und wollte sie sogar schlagen. Als sie seinen Angriffen auswich, flüchtete der Blumendieb. Die Beamten ermittelt nun wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung gegen den den Unbekannten. Er trug graues Haar, einen Vollbart und eine braune Lesebrille.