Gutes für wenig Geld gibt es am Aktionstag "Tag der Läden" des Bayerischen Roten Kreuzes am Donnerstag, 16. Februar, in den rund 100 Kleiderläden. Damit plädiert das BRK auch für Nachhaltigkeit und sozialen Zusammenhalt. Egal ob Bluse, Rock oder Jackett: Jedes Secondhand-Stück kostet an diesem Tag nur 150 Cent. Damit möchte das BRK laut Presse-Info all diejenigen unterstützen, die nur sehr wenig Geld für Kleidung zur Verfügung haben.

Von 9 bis 19 Uhr

Gleichzeitig will man mit dem Aktionstag auf einen sinnvollen Umgang mit unseren Ressourcen hinweisen und ein Statement gegen den Konsumrausch setzen. Laut einer Studie kauft jeder Deutsche pro Jahr etwa 60 neue Kleidungsstücke, für das BRK "ein verhängnisvoller Trend mit fatalen Folgen, dem leicht zu entgegnen ist". Eine verlängerte Tragedauer sorge beispielsweise für eine Verringerung des CO2-Ausstoßes.Der Bedarf an Kleiderläden für einkommensschwache Menschen sei in dem ansonsten reichen Bayern stetig gestiegen. "Nach unseren Erfahrungen sind besonders Alleinerziehende, Rentner und kinderreiche Familien auf erschwingliche Angebote angewiesen", sagt Brigitte Meyer, die Vize-präsidentin des BRK.Ende Februar startet im Raum Augsburg der 100. Kleiderladen. Der erste, damals noch als Flohmarkt geführt, wurde 1995 gegründet - und zwar in Amberg. Gut erhaltene Kleidung wird in den Läden gerne entgegengenommen.Am Donnerstag ist der Kleiderladen in Amberg, Amselweg 30, von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Wer sich dort ehrenamtlich engagieren möchte, ist jederzeit willkommen und kann sich bei der Leiterin der Einrichtung, Andrea Knipp, melden.