Sonntagmittag, 13.30 Uhr. Alkoholfahrten sind um diese Uhrzeit eher die Ausnahme. Nicht so an diesem Tag. Polizisten kontrollierten einen 35-Jährigen, der mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg an der Moritzstraße unterwegs war und nach rechts in die Raigeringer Straße abbog.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann mit 2,4 Promille unterwegs war. Nach der Blutentnahme wurde der Amberger nach Hause gebracht und in die Obhut eines Mitbewohners gegeben.