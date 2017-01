An allen Schulen in der Stadt Amberg, Stadt Regensburg und in den Landkreisen Amberg-Sulzbach, Schwandorf und Regensburg entfällt heute der Unterricht.

Es ist laut Staatlichem Schulamt gewährleistet, dass an den Schulen ein Betreuungsangebot für die Schülerinnen und Schüler gegeben ist, die trotz des witterungsbedingten Unterrichtsausfalls die Schule besuchen.