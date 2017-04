(ads) Der Frage nach der Bedeutung der Bildung im Zeitalter der Reformation ging der Leiter des Stadtarchivs, Dr. Johannes Laschinger, als Beitrag der Vortagsreihe zum Reformationsjubiläums nach. Die Ratsbibliothek und das städtisches Schulwesen machte er als entscheidende Indikatoren für Bildung im Zeitalter der Reformation aus und begab sich auf Spurensuche.

"Nicht bloß in der Gewinnung von Eisenerz und Herstellung von Zinnblechen und in dem ausgebreiteten Handel mit diesen beiden Erzeugnissen, sondern ebenso auch in der Pflege und Förderung wissenschaftlicher Bildung bewies die kurfürstliche Stadt Amberg im 15. und noch mehr im 16. Jahrhundert einen rühmenswerten Eifer", mit diesem Zitat von Maximilian Weigel untermauerte der Referent seine Recherche-Ergebnisse. Laschinger berichtete, dass in der Stadt zu jener Zeit nicht nur wissenschaftliche Arbeiten entstanden, sondern sich Amberg gleichzeitig zur Buchdrucker-Stadt entwickelte, in der eine Reihe wichtiger Veröffentlichungen herausgebracht wurde.Zeitgleich sei unter der Ägide des Rates eine Bibliothek entstanden. Eine ihrer Wurzeln liege darin, dass dem Rat eine Vielzahl von Arbeiten gewidmet oder zumindest zugesandt worden sei, was für die enorme Außenwirkung Ambergs in Zeiten des Ringens um den rechten Glauben eine zentrale Rolle gespielt habe."Deshalb waren es auch überwiegend theologische Arbeiten, die die Stadt Amberg erhielt, deren Zusendungen durch die Stadtkammerrechnungen nachweisbar sind", informierte Laschinger. Im Hinblick auf die Überlieferung bedauerte er es, dass diese Schriftstücke erst ab 1554 vorhanden seien und vorherige, vom Rat honorierte Schenkungen und Ankäufe, nicht dokumentiert worden seien. Er hob hervor, dass der Rat neben theologischen Streitschriften auch klassischer theologischer Literatur Eingang gewährt habe.Das weite Spektrum der Ankäufe reichte laut Laschinger von theologischen über juristische Arbeiten bis hin zu medizinischen Werken. Ihn erstaune es, dass es angesichts des bedeutenden Buchbestandes erst ab dem Jahr 1595 schriftliche Belege für die Existenz der Ratsbibliothek gebe.Eifer hätte Stadt zur Reformationszeit aber nicht nur im Bereich des Aufbaus einer Ratsbibliothek bewiesen. Gleiches gelte für die Bemühungen, das deutsche Schulwesen zu fördern, um nicht nur Lesen, Schreiben und Rechnen würdig zu lehren, sondern im Katechismusunterricht auch die neue Religion in Amberg in den Mittelpunkt treten zu lassen.