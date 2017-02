Wobei Wochentage hin und wieder durchaus in Schubladen geschoben werden. DenFreitag beispielsweise hat der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirt-schaft schon mal als unfallträchtigsten Wochentag stigmatisiert. Über den Dienstagwill ein Forschungsinstitut in den Vereinigten Staaten herausgefunden haben, dass erdie produktivsten 24 Stunden der Woche markiert.Damit kann ein Tag, an dem die Leute landauf, landab in Krapfen beißen, die mit Senfgefüllt sind, natürlich nicht mithalten. Wenn grell geschminkte Frauen Männernan den Kragen gehen, um ihren Schlips abzuschneiden, dann geht das ja tatsächlich inRichtung blanker Unsinn. Aber da kann der Donnerstag wiederum nichts dafür.