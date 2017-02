Irgendwo in einer dekorierten Maschinenhalle oder einem mit Nut-und-Feder-Fichtenbrettern ausgekleideten Keller muss sie stattgefunden haben, die Zusammenkunft dieser Gestalten, von denen zwei an der Bushaltestelle stehen. Er, umhüllt von einem rosafarbenen Ganzkörperanzug aus Frottee-Stoff mit absurd nach oben stehenden Ohren. Eine Kippe im Mundwinkel, über das Smartphone wischend. Sie, im kurzen Fußballhemdchen von Borussia Dortmund und schwarz-gelb gestreiften Kniestrümpfen. Kaugummikauend und frierend, wie ihre rudernden Armbewegungen vermuten lassen.Das Handy hat keinen Empfang. Bus kommt heute keiner mehr. Ein Kirchgang ist unter den gegeben Umständen auch keine Option. Vielleicht öffnet das Dorfwirtshaus bald zum Frühschoppen. Doch das kann noch etwas dauern, die Messe hat ja noch nicht mal angefangen. Faschingssonntag im Landkreis Amberg-Sulzbach, heile Welt. Alles so wie immer.