Die Amberger Polizei wappnet sich für die Silvesternacht. "Wir haben uns personell entsprechend aufgestellt", sagte Erster Polizeihauptkommissar Hans-Peter Klinger am Donnerstag. "Wir werden verdeckt und offen in der Stadt präsent sein." Ein wachsames Auge werden die Ordnungshüter wieder am Marktplatz haben, wo es in früheren Jahren gefährliche Feuerwerks-Orgien gegeben hat.

Wir haben uns personell entsprechend aufgestellt. Wir werden verdeckt und offen in der Stadt präsent sein. Erster Polizeihauptkommissar Hans-Peter Klinger

"Im vergangenen Jahr war die Situation dort eher entspannt", berichtet Klinger. "Wir gehen davon aus, dass das auch heuer so wird." Ausschließen kann der Beamte natürlich nichts. Die Polizei behält deswegen auch die sozialen Medien im Blick, um einschreiten zu können, sollte es zu massenhaften spontanen Verabredungen kommen.In Regensburg gibt es Sperrzonen für das Abbrennen von Feuerwerk. Die Steinerne Brücke zum Beispiel ist für Raketen und Böller tabu. Amberg ist bislang frei von solchen Regelungen. "Im Prinzip bräuchte man solche Sperrzonen nicht, wenn sich alle an die Warnhinweise halten, die auf den Verpackungen stehen", unterstreicht Klinger. Eindeutig wird dort darauf hingewiesen, dass das Zünden nicht erlaubt ist, wenn Menschen in Gefahr geraten oder Gebäude getroffen werden könnten. "Da ist dann auch jeder, der mit Feuerwerk hantiert, persönlich für sein Tun verantwortlich."Einen Auszug aus dem Bußgeldkatalog gibt es auf den Seiten des Verbands für bürgernahe Verkehrspolitik