Ein Küchenmesser als Ersatz für Argumente: Mit leichten Schnittverletzung im Brustbereich, die sie einem 33-Jährigen zufügte, beendete eine 27-jährige Ambergerin am Montag einen Streit auf denkbar ungeeignete Weise.

Die Auseinandersetzung fand gegen 11.15 Uhr in einer Wohnung im Claudiweg statt. Die PI Amberg vermutet in ihrem Pressebericht, dass der Ambergerin die Argumente ausgingen, so dass sie den 33-Jährigen aus der Region Neustadt/Aisch stattdessen mit einem Küchenmesser attackierte. Danach wurde die Polizei alarmiert, die die Kontrahenten trennte. Der Mann wollte keinen Rettungsdienst haben, da es nur eine leichten Verletzung war. Das Küchenmesser stellten die beamten sicher. Alkoholisiert war keiner der Streitenden. Die 27-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.