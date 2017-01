Es war die Keimzelle der Europäischen Union: die Verschmelzung der Volkswirtschaften des Kontinents. Als noch ganz kleines Licht des bayerisch-israelischen Handels zieht Elisabeth Müller ihr Geschäft mit Designerleuchten aus dem Gelobten Land in Amberg auf - mit der Firma Youlight.

Mittelmeer-Stil

Gebrauchsanweisung

Leuchten-Beraterin

Urlaubsland Israel "Man hört in den Medien ja fast nur Negatives", widerspricht Elisabeth Müller den Klischees vom Krisenstaat Israel. "Für uns waren es die schönsten Urlaube mit Mittelmeer-Feeling." Besonders angetan hat es ihr die Party-Stadt Tel Aviv, "da ist immer was los". Aber auch mit der berühmten Klagemauer in Jerusalem, dem Toten und Roten Meer verbindet sie unvergessliche Erinnerungen. "Das einzige Mal, dass wir den israelisch-palästinensischen Konflikt hautnah mitbekamen, war 2012 beim Jerusalem Marathon", erinnert sich Müller. "Als wir den Berg hochkamen, standen da Palästinenser mit Plakaten mit der Aufschrift ,Wir wollen euch nicht hier nicht'."



Klar, die Sicherheitsmaßnahmen sind etwas strenger als in Europa - zumindest bis zu den jüngsten Anschlägen. "Man wird halt am Flughafen in München am Terminal F von Sicherheitspersonal interviewt, wohin man will, wer das Gepäck gepackt hat, ob jemand Zugang zum Gepäck hatte." Für routinierte Israel-Reisende kein Thema. "Und auch Kontrollen vorm Einkaufszentrum gehören zum Stadtbild", sagt Müller, "dafür fühlt man sich sicher." (jrh)

Alles begann mit dem "Verein zur Förderung der Partnerschaft Ammerthal-Modiin e.V." und einem Jugendaustausch 2003: Jürgen Müller (40) besuchte erstmals den einzigen demokratischen Staat des Nahen Ostens. Fünf Jahre später begleitete seine spätere Frau Elisabeth (34) den IT-Unternehmer nach Kfar Rut, den Wohnort der Gastfamilie zwischen Tel-Aviv und Jerusalem. "Die Familie Hershkovich kommt ursprünglich aus Ungarn, die Großmutter überlebte das KZ Birkenau," sagt Müller.Sechs- oder siebenmal sei sie inzwischen in Israel gewesen. "Wir haben Hochzeiten miteinander gefeiert - bei einer jüdischen Vermählung sind 500 Gäste mit dabei." Die befreundeten Pärchen betreiben aus der Ferne so etwas wie einen freundschaftlichen Wettbewerb - Eynav (31) bekam gerade ihr viertes Baby, die Amberger demnächst das dritte. Die junge Israelin war Fremdenführerin für Soldaten in Jerusalem und konnte den Oberpfälzern, die schon das ganze Land durchreisten, viele Insidertipps mit auf den Weg geben."Ich war immer begeistert von den Leuchten, die Mutter Miri (58), eine frühere Lehrerin, seit über 20 Jahren gestaltet, Vater Shmuel (63), ein Elektroingenieur zusammenbaut und Tochter Eynav, eine Anwältin, vermarktet." Viele der Schirme sind typischen Keramikformen des Mittelmeerraums nachempfunden, manche basieren auf eigenen Entwürfen, andere auf Modellen von Glaskünstlern: "Verschmolzenes Glas, so genanntes ,Fusing Glass' verbunden mit mundgeblasenem Glas, aber auch Gestelle aus Metall oder Hypoxit, einem Kunstharz, oft dekoriert mit Edelsteinen."Nach dem dritten Hochzeitswein ging den Ambergern ein Licht auf: "Die Leuchten sind viel zu schön, um sie den Ambergern vorzuenthalten!" Warum sie also nicht importieren? Die Oberpfälzerin mit der exotischen Geschäftsidee musste bald feststellen, dass der Weg vom Businessplan zum Verkauf orientalischer Designerleuchten kein leichter sein wird. "Als wir vor einem Jahr anfingen, hätten wir nicht gedacht, dass es so lange dauern würde", stöhnt Müller. Nach vielen Behördengängen stellte sich das Elektroschrottgesetz als neue Hürde in den Weg der Jungunternehmerin."Außerdem brauchst du eine Gebrauchsanweisung - wir mussten der Prüfbehörde eine Lampe schicken, die prüfen das dann." Die Schwierigkeit: "Wir haben ja kein Massenprodukt, sondern individuell angefertigtes Kunsthandwerk." Die Müllers haben den ganzen Prozess zu Testzwecken durchgespielt: vom Modell, das EU-konform die Energie-Effizienzklassen erfüllen muss, bis zur Auslieferung der Module, die individuell in unterschiedlichen Kombinationen und Größen in ein Paket geschlichtet werden, erklärt die gelernte Rechtsanwaltsgehilfin, die weiß, wie kafkaesk der Rechtsweg sein kann. . "Dabei raten wir eh allen Kunden zu einer Ausstattung mit LED-Leuchten."Müller hält in ihren Vitrinen im Büro alle Grundmodelle vor: "Man sucht sich ein Modell aus", erklärt die Leuchtenberaterin, "wir können sie in unterschiedlichen Farben, Formen und Abhängungen liefern - sie werden dann an die Größe, Form und Lage des Tisches angepasst."Am liebsten ist es Elisabeth Müller deshalb, zusammen mit dem Kunden vor Ort die Zusammenstellung des leuchtenden Kunstwerks zu planen. "Da wir nur die Grundformen vorrätig haben, kann eine Bestellung etwa sechs Wochen dauern." Das Unternehmerpaar plant bereits in eine hellere Zukunft: "Wir ziehen im März in unser Haus nach Kümmersbruck um", freut sie sich, "dann haben wir auch einen Showroom mit mehr Präsentationsmöglichkeiten."___Weitere Informationen:http://youlight.eu.