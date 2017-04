Donnerstagmorgen in Ammersricht. Vor der Schule stauen sich die Autos. Das liegt aber an den Kindern, die die Straße überqueren. Obwohl die Bundesstraße 299 gesperrt ist und der Umleitungsverkehr durch den Ort fließt, ist es ziemlich ruhig. Manchen zu ruhig.

Kundschaft fehlt

Viel freie Parkplätze

Manöver in der Baustelle Die Fahrt von Grafenwöhr nach Hohenfels war ein schwieriges Manöver: Am Mittwochvormittag hat sich ein Konvoi der US-Armee in der Baustelle an der Bundesstraße 299 hoffnungslos verfahren. Laut Polizei hatten 13 Fahrzeuge trotz Beschilderung den Weg direkt in die Baustelle genommen.



Nachdem der Fahrer ganz vorne das Malheur erkannt hat, bog der Frontmann samt Gefolge in die Neumühler Straße ein. Dort war dann allerdings wegen der Fahrbahnverengung und der Vilsbrücke Schluss, so dass die Fahrzeuge aufwendig zurückmanövriert werden mussten.



Die Stadtverwaltung hat inzwischen reagiert und extra für das Militär eine Zusatzbeschilderung angebracht. "Außerdem wurde die für die derzeitige Manöverplanung zuständige US-Stelle informiert, um ähnlichen Schwierigkeiten vorzubeugen", teilte die Polizei mit. (upl)

Seit Dienstag verrechnen wir etwa 30 Prozent weniger Umsatz. Das ist schon eine Bedrohung unserer Existenz. Edeka-Inhaberin Angelika Lauterbach

Seit Dienstag ist die Ausfallstraße im Norden der Stadt wegen Kanalarbeiten gesperrt: Auf der Bundesstraße 299 geht zwischen Hirschauer- und Ammannstraße die nächsten vier Monate nichts mehr. Markus Zagel vom Baureferat kann erklären, warum es in Ammersricht zu keinen größeren Behinderungen kommt. "Die Stadt arbeitet mit einer privaten Firma zusammen, die sich auf Baustellen, Beschilderung, Umleitungen und Ampelschaltung spezialisiert hat." Diese habe die Taktschaltung der provisorischen Ampel ausgerechnet und optimiert. Nach anfänglichen Schwierigkeiten wurde am Mittwoch noch nachgebessert.Auch die Ammersrichter scheinen keinen Grund zur Beschwerde zu haben. Martha Stauber, die am Langangerweg wohnt, beklagt die parkenden Autos in den Seitenstraßen. "Aber das ist seit Jahren ein Problem." Die 78-Jährige hat sich an den Verkehr entlang der Hirschauer Straße längst gewöhnt. "Es ist nicht mehr und nicht weniger geworden." Tamara Roberts wohnt in der Bad Bergzaberner Straße. Sie fährt zwar nicht Auto, aber auch als Fußgängerin stört sie die Umleitung nicht. "Es ist nicht viel Veränderung zu merken", sagt die 34-jährige Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern.Es scheint, als wurde bei der Planung dieser Baustelle alles richtig gemacht. Doch Leidtragende gibt es auch diesmal. Seit Beginn der Sperrung macht die Bäckerei Schlaffer Verluste im Verkauf. "Wir vermissen sogar einen Großteil unserer täglichen Stammkundschaft", sagt Edith Schlaffer. "Ich habe Angst um unsere Angestellten. Ich habe Angst, sie nicht mehr bezahlen zu können, wenn das so weitergeht." Rainer Schlaffer versteht, dass die Stadt die Kanalarbeiten veranlassen musste, dennoch beklagt er, dass er erst aus der Zeitung über die Straßensperrung vor seiner Ladentür erfahren hat. "Mittags kam dann ein Herr von der Stadt und meinte so zu mir: ,Sie haben es bestimmt schon gehört'." Der 49-jährige Bäckermeister schüttelt den Kopf. "Wir konnten uns gar nicht auf ein Verlustgeschäft einstellen". Dennoch ist die Parksituation vor der Bäckerei jetzt besser als vor dem Beginn der Absperrung. Immerhin ist jetzt mehr Platz zum Wenden. Da kein Verkehr herrscht, kann sofort ein- und ausgeparkt werden, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu behindern.Auch ein Blick auf den Parkplatz des Edeka-Marktes in der Neumühle verheißt nichts Gutes. Im Geschäft bleiben die gewohnten langen Schlangen aus. Erst vor kurzem ließ die Marktleitung die Kassengänge wegen Platzmangels renovieren. Selbst an der Wurst- und Fleischtheke steht nur eine Mutter mit ihrem Kind. "Seit Dienstag verrechnen wir etwa 30 Prozent weniger Umsatz. Das ist schon eine Bedrohung unserer Existenz, wenn man davon ausgeht, dass die Straße für etwa vier Monate gesperrt bleibt", sagt Inhaberin Angelika Lauterbach. Ihre Stellvertreterin Sylvia Meinlschmidt erklärt: "Vor allem der Berufsverkehr morgens und abends bleibt weg." Auch hier ist die Zufahrt von der Bayreuther Straße zur Neumühle problemlos geregelt. Man kommt sogar schneller über die Kreuzung - ob als Fußgänger, Fahrradfahrer oder mit dem Auto. Schwierigkeiten, vor dem Geschäft zu parken, gibt es nicht. Vielleicht verirrt sich der ein oder andere Kunde wieder in die Geschäfte, die von der Absperrung betroffen sind. Die Ladenbesitzer haben noch ein bisschen Hoffnung.