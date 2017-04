(gfr) Siemens war ihr Leben. Doch heute möchte sie nicht mehr dort arbeiten: Anna Zwerschke feierte im Wallmenichhaus ihren 90. Geburtstag und blickte dabei auch auf die Zeit im Gerätewerk zurück. Die Jubilarin kam 7. April 1927 in Amberg zur Welt, hatte vier Geschwister, ging hier zur Schule und musste als junges Mädchen natürlich ihr Haushaltspflichtjahr ableisten, bevor sie im Siemens-Werk als Monteurin anfangen konnte.

Ebenfalls bei Siemens war der Heizungsmonteur Manfred Zwerschke beschäftigt. Anna und Manfred heirateten, aber die Ehe blieb kinderlos, dafür hatten beide aber enge familiäre Beziehungen zu Geschwistern sowie drei Nichten und zwei Neffen, mit denen das Paar Freizeit und Wochenenden verbrachte. Anna Zwerschke gehörte einige Jahre auch dem Betriebsrat des Siemens-Gerätewerks an. Sie erinnert sich noch gerne an Urlaubsreisen mit ihrem Mann Manfred, meist nach Italien oder in die Alpen. Manfred Zwerschke verstarb 2005.Vor zwei Jahren entschloss sich die rüstige Jubilarin, in das Wallmenichhaus umzuziehen, wo sie sich gut versorgt fühlt. Bürgermeister Martin Preuß gratulierte namens der Stadt Amberg, übermittelte herzliche Grüße des Oberbürgermeisters und überreichte für kühlere Tage eine Kuscheldecke.