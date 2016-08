Zwei Soldaten der US-Armee schlugen am Dienstag gegen 23 Uhr vor einem Lokal in der Regensburger Straße in Amberg aus bislang noch ungeklärten Gründen auf einen 34-jährigen Mann aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach ein. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchtete das Duo mit dem Pkw. Die Fahndung brachte Erfolg. Kurze Zeit später wurden sie in der Bayreuther Straße festgenommen, heißt es im Polizeibericht. Die Soldaten erhalten nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Da der Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei ihm zusätzlich eine Blutentnahme angeordnet. Er muss sich auch noch wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und beide Raufbolde der Militärpolizei übergeben.