Im Bezirk der Amberger Arbeitsagentur stieg die Arbeitslosigkeit von Dezember auf Januar deutlich an. Binnen Monatsfrist erhöhte sich die Zahl der Arbeitslosen um rund 440 - oder um 20 Prozent.

Mit Freisetzung gerechnet

Rund 30 Angebote weniger

Der saisonal bedingte Beschäftigungsrückgang sorgte für einen beachtlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit im Januar. Franz Elsner

Laut einer Pressemitteilung waren Mitte Januar im Bezirk der Amberger Arbeitsagentur rund 2 600 Arbeitnehmer arbeitslos gemeldet, 30 Personen mehr als im Januar 2016. Dies ist ein Plus von 1,2 Prozent. Die Arbeitslosenquote kletterte von 3,9 Prozent im Dezember auf 4,6 Prozent im Januar. Im ersten Monat des Jahres 2016 lag nach Auskunft der Agentur für Arbeit die Quote ebenfalls bei 4,6 Prozent. Im Laufe des Januars meldeten sich rund 930 Arbeitnehmer arbeitslos. Dies waren 270 mehr als im Dezember. Im Vergleich zum Januar des Vorjahres meldeten sich 120 Personen (elf Prozent) weniger."Der saisonal bedingte Beschäftigungsrückgang sorgte für einen beachtlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit im Januar", erklärte der Amberger Geschäftsstellenleiter Franz Elsner. Mit diesen insbesondere vom Bau- und Baunebengewerbe ausgehenden, jährlich wiederkehrenden vorübergehenden Freisetzungen habe man aber gerechnet, fuhr er fort. Auch heuer waren die Beschäftigten im Ausbaugewerbe weniger stark betroffen, da in diesem Bereich die Auftragsbücher durch energetische Sanierungsmaßnahmen gut gefüllt seien, erläutert Elsner.Der Stellenzugang sei derzeit jahreszeitlich bedingt allgemein zwar noch sehr moderat, es werden aber wie bereits in den Vormonaten insbesondere Elektro- und Elektronikfachkräfte sowie Heizungs- und Sanitärfachkräfte gesucht.Weiterhin gute Eingliederungsmöglichkeiten bestehen nach Angaben der Agentur für Arbeit für Metallfachkräfte, insbesondere mit Kenntnissen in CNC oder mit gültigen Schweißprüfungen.Besonders positiv sei im Berichtsmonat Januar der gegenüber den Vormonaten deutlich angestiegene Zugang von Stellenangeboten aus der Zeitarbeitsbranche. Dies wertet Elsner als starkes Signal für einen zunehmenden Fachkräftebedarf im Frühjahr. Im Januar meldeten Betriebe dem gemeinsamen Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur und des Jobcenters rund 160 sozialversicherungspflichtige Stellenangebote zur Besetzung, rund 30 Offerten (15 Prozent) weniger als im Januar 2016.