Auf dem Gelände an der Bahnhofstraße laufen seit Ende August Ausgrabungen unter Leitung des Archäologen Dr. Mathias Hensch. Eine relativ große Fläche, die bislang noch nicht derart untersucht worden ist - umso interessanter ist sie für die Experten. Hier sei "sehr viel archäologische Substanz erhalten", kann Hensch jetzt schon sagen.Sein Team hat Reste der Grundmauern des 1319 von König Ludwig dem Bayern gegründeten Spitals freigelegt. Zu diesem gehörte auch die noch erhaltene Spitalkirche. "Von der man vermutet, dass sie Nachfolgebau einer Anfang des 14. Jahrhunderts genannten Kirche St. Johannes der Täufer ist." Für Hensch ein interessanter Anhaltspunkt: "Die Gründung durch Ludwig den Bayern sagt uns, dass das hier Königsgrund gewesen sein muss."Sollte an dieser Stelle früher tatsächlich schon eine Kirche gestanden haben, dann könnte das ein Hinweis dafür sein, "dass es hier Strukturen gibt, die sehr viel älter sind als die Nutzung, die durch das Spital eingeläutet wird". Außer der Information zur Gründung sei wenig zum Spital überliefert. Die Archäologie könnte dazu weitere Erkenntnisse bringen. Das Areal soll bekanntlich neu bebaut werden. Damit biete sich jetzt "die allerletzte Chance, hier noch Neues herauszufinden - sowohl über das mittelalterliche Spital als auch über eine Vornutzung des Areals". Auf Letztere lassen erste Funde schließen: Hensch und seine Mitarbeiter haben unter anderem drei Keramikscherben entdeckt, die sie "der Zeit vor 1000" zuordnen. Spannend sei, ob sich Spuren eines Königshofs in Amberg finden lassen, meint Hensch: Hinweise darauf gebe es, aber bislang keinen eindeutigen Beweis. Ein solcher Hof könnte bis in die Karolingerzeit zurückreichen.Dazu würden auch Funde in Kümmersbruck passen - Überreste einer großen Verhüttungs- und Schmiedeanlage. Eine Einrichtung solchen Ausmaßes müsse von einem Königshof organisiert worden sein, sagt Hensch. Darauf deute auch die Urkunde von 1034 hin, in der Amberg erstmals schriftlich erwähnt ist: Darin schenkt Konrad II. dem Bistum Bamberg etliche herzogliche und königliche Rechte - etwa den Mühlen-Betrieb und die Erhebung von Passierzoll für Vils-Schiffe: "Auch das ist ein ganz konkreter Hinweis, dass es hier ein ausgedehntes Königsgut gegeben hat."Wie lange die Grabungen dauern, kann Hensch noch nicht sagen. Da sie aber frühzeitig mit eingeplant wurden, bedeuten sie laut Anne-Katrin Kluth (Stadtplanungsamt) keine Verzögerung für die weitere Entwicklung des Areals. Eine solch gute Kooperation sei "nicht die Regel", sagt Hensch: "Ich habe das Gefühl, dass vonseiten der Stadt ein echtes Interesse besteht, hier etwas über die eigene Geschichte zu erfahren."