Sie waren gerade in die Max-Josef-Schule eingestiegen und wollten von dannen ziehen, als ein Polizeiauto um die Ecke bog: Die nächtliche Aktion dreier junger Männer ging ordentlich schief.

Am Sonntag gegen 4 Uhr fiel Streifenbeamten ein verdächtiges Trio (17 bis 19 Jahre alt) in der Max-Josef-Straße auf. Einer der jungen Männer trug einen Feuerlöscher bei sich. Als die drei das Polizeifahrzeug sahen, ergriffen zwei von ihnen die Flucht, nur einer blieb zurück.Wie sich herausstellte, waren die jungen Männer über ein offen stehendes Kellerfenster in die Schule eingestiegen. Sie entwendenen Gegenstände im Wert von rund 200 Euro. Bei seiner Vernehmung gab der Festgenommene alles zu und nannte auch die Namen seiner Begleiter.