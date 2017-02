Der Blick ging 500 Jahre zurück. Die interessanten und aufschlussreichen Zusammenhänge zwischen den Funktionseliten der Stadt Nürnberg und den Amberger Ratsherren erweisen sich bei der Spurensuche der Reformationsgeschichte in Amberg als Clou.

Amberg. (ads) Denn die vielfältigen Verknüpfungen und der rege Informationsfluss zwischen den Städten sind Beweis dafür, dass nicht nur religiöse Fragen verantwortlich für die Einführung der Reformation in Amberg waren, sondern auch wirtschaftliche. Mit diesem Aspekt eröffnete Stadtarchivar Jörg Fischer bei seinem gut besuchten Vortrag anlässlich des Jubiläums 500 Jahre Reformation im Paulaner-Gemeindehaus eine neue Sichtweise der Amberger Reformationsgeschichte, die Dynamik enthält.Der Referent erinnerte daran, dass der Verlauf der Reformation in Amberg zwischen 1533 und 1624 eine komplexe Abfolge überlappender und ineinander greifender Ereignisse in der Stadt selbst, in der Oberen Pfalz, der Kurpfalz und im Reich gewesen sei. Ziele, Folgen und Auswirkungen der Reformation schienen laut Fischer bisweilen widersprüchlich, obwohl man von vorneherein davon überzeugt sein müsste, dass die Annahme eines neuen Bekenntnisses nicht nur vom religiösem Bedürfnis der Akteure allein bestimmt gewesen sein könne.Um Licht in die verwobene Reformationsgeschichte zu bringen, griff Fischer einige der maßgeblichen Protagonisten jener Jahre als Kitt für die zahllosen Mosaiksteine heraus, aus denen sich die Geschichte des evangelischen Ambergs im 16. Jahrhundert zusammensetzte und zeigte ein vielfach gebrochenes Bild auf.Die Puzzleteile fand der Stadtarchivar nicht in Amberg alleine, sondern in Nürnberg und an der damaligen Eliteuniversität in Wittenberg. Er verstand es bestens, diese Stücke zu einem aufschlussreichen Ganzen zusammenzufügen und dabei die wahren Beweggründe geistlicher, privater und wirtschaftlicher Natur der Einführung der Reformation im Amberger Stadtgebiet aufzuzeigen."Scheinbar öffnete sich die Stadt der Reformation erst mit Beginn der 1530er-Jahre, vermutete Fischer. Die Suche nach den Gründen für dieses "späte Erwachen" führte Fischer direkt auf den Weg in die Untiefen des bürgerlichen Ambergs und in die dort im 14. Jahrhundert rasch steigende Bergwerkstätigkeit, die in den Abschluss der sogenannten Großen Hammereinung im Jahr 1387 mündete, in die auch Nürnberger Bürger mit entsprechenden Produktionsstätten Eingang gefunden hätten.Er wies auf die Verbindung der Amberger Geistlichkeit nach Wittenberg hin und hob hervor, dass alle wesentlichen akademischen Stellen wie Schulmeisterei und Stadtärzte in Amberg am Vorabend des Augsburger Religionsfriedens sich fest in den Händen von Absolventen der Universität Wittenberg befunden hätte, was Vorteile für beide Seiten versprach.Fischer wünschte sich, dass die Geschichte der Reformation in Amberg nicht als Werk von Menschen gesehen werde, die weit entfernt von uns stehen, sondern vielmehr als die Errungenschaft von Frauen und Männern, die nicht viel anders gewesen sind als wir selbst - mit allen Fehlern und Stärken.