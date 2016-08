Auf eine große Publikumsresonanz stieß am frühen Sonntagabend der Auftritt des Duos Aspettam im Maltestergarten. Marlene Dorfner (Gesang) und Andreas Fischer (Gitarre) präsentierten ein angenehm arrangiertes Repertoire bekannter Stücke unterschiedlicher U-Musik-Genres. Wohl nicht ganz so entspannend wird es beim nächsten und vorletzten Sommerserenaden-Konzert mit Power Hoch5 am Sonntag, 4. September, ab 19 Uhr im Maltestergarten zugehen. (zm) Bild: Hartl