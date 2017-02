Dichtes Gedränge herrschte vor dem Haupteingang der Luitpold-Mittelschule am Samstag kurz vor 10 Uhr. Kein Wunder bei dem großen Ansturm von Schülern und Eltern, die sich bei der Ausbildungsmesse des Handwerks informieren wollten. Seit neun Jahren gibt es dieses Angebot, erneut fand es ein großes Echo. Bei der Eröffnung waren 460 Schüler sowie 130 Eltern da.

Cheforganisator Udo Leitz freute sich über das große Interesse des Handwerks für diese Veranstaltung. Der Experte des Arbeitskreises Schule und Wirtschaft sowie Konrektor an der Mittelschule Ursensollen hob hervor, dass das bisherige Konzept um zwei Punkte erweitert wurde: In Workshops erhielten die Jugendlichen Tipps für die Berufswahl und auch Wirtschafts- und Realschüler konnten sich heuer informieren. 17 Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe aus der Region waren mit einem Stand in der Turnhalle vertreten. Kreishandwerksmeister Hans Weber hob die einmalige Gelegenheit zur direkten Kontaktaufnahme mit den Betrieben hervor.Immerhin finden sich 68 Prozent aller Ausbildungsplätze im Handwerk. Die Sorge um den Nachwuchs war an den Ständen deutlich zu spüren. Manuel Plössner, Schreinermeister aus Vilseck, würde gerne weitere Auszubildende aufnehmen. Die Lehrlingssituation hat dazu geführt, dass ein 17-jähriger anerkannter Asylbewerber in Zusammenarbeit mit Kolping eine Schreinerlehre bei ihm macht. Manfred Rauscher, Innungsmeister im Metallbau, lockte mit einem Geldpreis beim Mathe-Quiz die Schüler an den Stand. Trotz guter Ausgangslage für den Berufseinstieg ist die Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze größer als die der Ausbildungsplatzsuchenden.Bei der Suche nach dem Wunschberuf sind immer noch einige Gesichtspunkte unabdingbar. Darauf zielten die Workshops ab. Einer drehte sich um das Assessment-Center. Mit diesem Personalauswahlverfahren wollen die Betriebe den optimalen Bewerber finden. Durch Aufgaben und Übungen werden Verhalten und Kompetenzen der Bewerber analysiert. Maria Schuller, Leiterin der Luitpold-Mittelschule, war begeistert vom guten Zuspruch der Schüler und Eltern. Die Neuausrichtung und die Öffnung auch für Real- und Wirtschaftsschüler tat das ihrige dazu.