Raigering. Der Freiheitsdrang einer Kuh bescherte am Mittwochnachmittag den Feuerwehren aus Raigering und Amberg einen ungewöhnlichen Einsatz: Sie mussten das Tier wieder einfangen. Das erwies sich als nicht ganz einfach, da die Kuh an ihrem Leben ohne Zaun schnell Gefallen gefunden hatte.

Das Tier gehört einem Raigeringer Landwirt, der seine Kühe angesichts des schönen Wetters seit ein paar Tagen wieder auf der Weide stehen hat. Ein besonders vorwitziges Exemplar drängte es da gleich in die unbegrenzte Freiheit - es büxte aus und lief Richtung Mariahilfberg. Die Familie des Landwirts nahm prompt die Verfolgung auf, musste aber bald einsehen, dass ihre Mittel nicht ausreichten, um die Flüchtige zur Räson zu bringen.Also wurde - es war kurz vor 16 Uhr - die Feuerwehr alarmiert. Die Raigeringer Floriansjünger eilten mit neun Leuten zu Hilfe, denen sich noch fünf aus Amberg zugesellten. "Im Wald haben wir sie in die Enge getrieben", erzählte der Raigeringer Kommandant Thomas Penzkofer auf AZ-Nachfrage. Man habe etwa Rettungsdecken um die Kuh gespannt und schon geglaubt, die Ausreißerin jetzt sicher zu haben. "Aber dann ist sie wieder ausgebüxt." Jetzt lief sie über die Äcker in Richtung Kleinraigering.Auf Höhe der Bäckerei Schuller fühlte sich das Tier dann plötzlich so wohl (oder vielleicht war es auch nur erschöpft), dass es auf der Straße eine Rast einlegte. Die Feuerwehrleute errichteten eine Absperrung und wurden schließlich - gegen 17 Uhr - des renitenten Rindviehs habhaft. Damit die Kuh ihre Karriere als Verkehrsgefährder nicht fortsetzen konnte, wurde sie für eine halbe Stunde an einen Laternenmast gebunden, bis der aus Ammersricht angeforderte Viehtransporter eingetroffen war und für die Rückfahrt in heimatliche Gefilde sorgte.So richtig gefährlich war die Hatz auf das Tier für die Feuerwehrleute nicht, meinte Kommandant Penzkofer hinterher. Angesichts der auffälligen Uniformen, die die Kuh hätten reizen können, habe man sich nach Möglichkeit zurückgehalten und die entscheidende Annäherung dem Landwirt überlassen.