Irgendwie ist das mit den Vornamen keine exakte Wissenschaft. Jedenfalls nicht, wenn man wissen will, was 2016 in Deutschland die beliebtesten Vornamen für Neugeborene waren. Je nach Quelle heißen da die Top 5 bei den Mädchen 1. Mia, 2. Emma, 3. Sofia/Sophia, 4. Hannah/Hanna, 5. Emilia oder auch 1. Marie, 2. Sofie, 3. Maria, 4. Emilia, 5. Sofia. Bei den Jungs gibt es die Varianten 1. Ben, 2. Paul, 3. Jonas, 4. Elias, 5. Leon sowie 1. Alexander, 2. Maximilian, 3. Jonas, 4. Paul, 5. David. Wer jetzt noch weitersucht, stößt auch auf die Reihenfolge 1. Ben, 2. Leon, 3. Louis, 4. Noah, 5. Paul.

Dramen bei Namen

Lieblingsnamen Die am häufigsten vergebenen Vornamen in Amberg 2016:



Mädchen



1. Maria 25



1. Marie 25



3. Anna 19



3. Lena 19



5. Emma 16



6. Sophie 15



7. Katharina 12



7. Leonie 12



7. Sophia 12



10. Eva, Johanna jeweils 11



Jungen



1. Lukas 24



2. Michael 22



3. Maximilian 21



4. Daniel 17



4. Luca 17



6. Paul 16



7. Alexander, Julian, Leon, Simon jeweils 15

Wie schön, dass wenigstens für Amberg die Auswertung des Standesamts für 2016 keine zwei Meinungen zulässt: Hier wurden jeweils 25 Mädchen Maria und Marie genannt. Anna und Lena (jeweils 19) sowie Emma (16) kamen bei weitem nicht in diese Dimension. Bei den Buben landeten Lukas (24), Michael (22) und Maximilian (21) vor Daniel und Luca (jeweils 17).Für die Mädchen ist das nicht überraschend. Seit mindestens zehn Jahren lagen in Amberg Maria und Marie ganz weit vorne, meist sogar auf dem Spitzenplatz. Mehr Abwechslung bot hier die Top-Position bei den Jungs, auf der in den letzten Jahren mal Alexander, mal Jonas, mal Maximilian, mal Michael stand.Von den 1394 vom Standesamt erfassten Kindern bekamen 662 nur einen Vornamen. Bei 657 wollten die Eltern auf einen zweiten nicht verzichten. Sogar drei Vornamen gab es für 69 Neugeborene. Bleiben also sechs Babys übrig, für die dann die Statistik die genaue Auskunft verweigert: Sie fallen in die Kategorie "mehr als drei Vornamen".Als ich meinen Kindern erzählt habe, dass mein erster Vorname Friedrich ist und Markus nur der zweite, der aber von Anfang an als Rufname verwendet wurde, haben sie mir das zuerst einmal nicht geglaubt. Ich musste meinen Personalausweis vorlegen. Dabei war Friedrich vor 49 Jahren kein so ungewöhnlicher Vorname, zumindest wenn beide Großväter so hießen und einer davon noch der Taufpate war.Heutzutage lässt man sich bei der Wahl der Vornamen für den Nachwuchs ja von ganz anderen Erwägungen leiten. Stars vom Bildschirm oder aus dem Sport haben gute Chancen, (inoffizielle) Namenspaten zu werden. Und wer weit vorausdenkt, macht sich sogar über die Wirkung des Kindernamens für die Zukunft seines Sprösslings Gedanken. Überlegt etwa, ob ein Stammhalter mit einem verniedlichten Namen (Mats) später mal richtig ernst genommen wird.Bekannt ist zudem, dass die Kevins dieser Welt bei ihren Lehrern allein aufgrund ihres Namens ein Minus im Notenbuch stehen haben. Forscher haben jetzt herausgefunden, dass für Alison-Kimberley dasselbe gilt. In Amberg wurde diese Kombination zumindest 2016 auch zielsicher vermieden. Ob Anaya-Latoya (einmal gewählt) mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hat, bleibt abzuwarten.Übrigens: Wer Leonas heißt, trägt selbst ohne Ansicht der Person das Image eines klugen Menschen vor sich her. Diese Starthilfe ins Leben wollte aber im vergangenen Jahr in Amberg niemand in Anspruch nehmen. Für die (jetzt Nicht-)Betroffenen sehr wahrscheinlich auch besser so.markus.mueller@oberpfalzmedien.de