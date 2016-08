Erst in der Nacht zum vergangenen Mittwoch, war in Ebermannsdorf ein weißer Mercedes Benz, Typ GLE 350 D, gestohlen worden. Dieser hat einen Zeitwert von über 70 000 Euro. Bei ihrer Flucht touchierten die Täter dort (wie berichtet) mit dem Fahrzeug einen Gartenzaun. Weißer Lackabrieb ließ die Polizei dies vermuten.Auch von diesem Auto fehlt nach wie vor jede Spur. Ob ein direkter Zusammenhang zwischen den beiden Diebstählen besteht, vermochte die Kripo nicht bestätigen, wollte es aber auch nicht ausschließen. In Polizeikreisen geht man allerdings schon davon aus, dass es sich um Auftragsdelikte handelt. "Die Stellplätze dürften vorher genau ausgekundschaftet worden sein", merkte ein Sprecher dazu an. Die möglichen Auftraggeber dürften sich im Osten Europas finden lassen: "Da gibt es sicher einen Markt für solche Fahrzeuge", hieß es dazu am Montag weiter.