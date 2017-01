So manchem Autofahrer dürfte gestern das Lenkrad aus der Hand gerutscht sein, als er las, dass sowohl die Sulzbacher als auch die Bayreuther Straße im Bereich der Kräuterwiese von 17. bis 28. Januar gesperrt sein werden. Das ist selbstverständlich nicht andauernd der Fall, versichert Bernhard Frank, der Leiter des Sachgebiets Grün im städtischen Baureferat. Weil die Baumpflegearbeiten in diesem Bereich ab dieser Woche fortgesetzt werden, kommt es in den beiden Straßen immer wieder zu zeitweisen und vor allem abwechselnden Sperrungen.

Also keine Totalsperre zweier wichtiger Einfallstraßen über 14 Tage hinweg. "So umfangreich wie das letzte Mal wird es nicht", beruhigt Frank die Gemüter. "Es ist ja auch unmöglich, die beiden Straßen gleichzeitig zu sperren." Aber ganz ohne gehe es eben auch nicht, macht er deutlich.