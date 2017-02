Um auch ganz praktisch zu erleben, was das heißt, organisierte die Religionslehrerin, Carmen Grahlmann, einen Besuch im Seniorenheim, Hellstraße 3 in Amberg. Diakon Marcus Keil, Leiter des Seniorenheims, begrüßte die Jugendlichen herzlich in der diakonischen Einrichtung und wies darauf hin, wie wichtig die direkte Begegnung zwischen „Alt und Jung“ sei.Geführt und angeleitet von Maria Friedrich, Leiterin des Sozialer Diensts im Seniorenheim, erlebten die Schüler und Schülerinnen einen spannenden Vormittag. Am eindrücklichsten waren wohl die direkten Begegnungen und Gespräche mit einigen Bewohnern des Heims. Die Schüler stellten Fragen und bekamen oft sehr ausführliche, aber interessante Antworten. Dabei kamen auch Lebensweisheiten und Ratschläge von Alt an Jung nicht zu kurz und wurden gerne angekommen.Auch einen Teil des Tagesablaufs erlebten die jungen Menschen mit, indem sie am Angebot des Gedächtnistrainings und der Seniorengymnastik teilnahmen.Zurück bleibt ein Eindruck davon, wie diakonisches Handeln aussehen kann, wie wichtig es ist, das Menschen sich für Schwächere einsetzen und beim ein oder anderen vielleicht sogar die Lust, sich selbst „dienend“ zu engagieren, nach dem Motto: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“.