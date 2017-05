Zuerst große Freude, dann Bedenken, schließlich Klarheit: Es gibt kein Geld, alles war nur ein Betrugsversuch.

Notar soll auch kommen

"Geringe Gebühr"

Dieses Wechselbad der Gefühle durchlief am Donnerstagmorgen laut Polizei-Pressebericht eine älteren Dame, nachdem ein Mann auf ihrem Mobiltelefon angerufen und sich als Vertreter eines bekannten großen deutschen Bankhauses vorgestellt hatte. Seine "freudige Botschaft": Sie habe knapp 40 000 Euro gewonnen.Wenn sie in den nächsten Stunden Zeit habe, würde er sie bitten, sich für einen Pressetermin passend zu kleiden, damit sie gleich für die notarielle Übergabe des Geldkoffers mit der Summe in bar bereit sei. In Kürze werde die Lieferung an ihre bekannte Adresse erfolgen.Die Dame wurde gebeten, sich zu melden, wenn sie alle Vorbereitungen getroffen habe. Als sie zurückrief, entschuldigte sich der "Bankvertreter": Jetzt habe er doch vergessen, etwas Wichtiges zu erwähnen. Für den Aufwand durch die Zustellung entstehe nämlich eine "vergleichsweise geringe Gebühr", die direkt vor Ort zu begleichen sei. Da den Zustellern aber die Annahme von Bargeld verboten sei, müsse sie verstehen, dass die ganze Geschichte nur funktioniere, wenn sie sogenannte Pay-Safe-Cards im Gesamtwert von 900 Euro besorge. Diese Gutscheine, die über einen Code in Bargeld umzutauschen sind, könnte sie dann direkt übergeben, nachdem sie die Richtigkeit der Gewinnsumme bestätigt habe. Sobald sie also die Pay-Safe-Gutscheine in Händen halte, möge sie sich wieder melden.Bedenken seiner Gesprächspartnerin wegen der Planänderung sah der Mann offenbar voraus und versuchte sie mit dem Argument aus dem Weg zu räumen, ein Schaden entstehe ihr ja nicht, da der Geldkoffer mit einem Zahlenschloss verriegelt sei, zu dem er ihr nun die Kombination durchgebe. Nicht einmal 1000 Euro seien da im Gegenzug eine geringe Gebühr.Die "Gewinnerin" fand die Sache jetzt nicht mehr sauber und wandte sich an die Polizei. Die schickte Zivilfahnder, um den Geldboten festzunehmen. Als die Frau den angeblichen Banker wieder anrief, wurde jedoch sehr schnell klar, dass es dem nur darum ging, die Code-Nummern der Gutscheine zu erfahren, die zuerst freigerubbelt werden mussten. Der Mann merkte nun, dass er durchschaut worden war, er brach das Gespräch ab. Kurz darauf versuchte er aber noch mehrmals Kontakt aufzunehmen. Als er schließlich die Aussichtslosigkeit auch dieses Vorgehens erkannte, gab er - laut Polizei - "deutlich erbost" auf.Die PI Amberg lobt das Verhalten der angeblichen Gewinnerin und warnt: "Auch überregional sind aktuell weitere Fälle solcher Gewinnversprechens-Betrügereien zu verzeichnen. Nicht immer hatten die dann Geschädigten entsprechendes Misstrauen walten lassen."