Wenn es um staatliche Gelder geht, die zu Unrecht in Form von Unterstützungszahlungen bezogen werden, kennt die Staatsanwaltschaft keinerlei Nachsicht. Sie schreibt Anklagen wegen Betrugs und holt mutmaßliche Täter vor Gericht. Das ist unterdessen bekannt. Dennoch werden nahezu jede Woche solche Fälle verhandelt.

52-Jährige vor Gericht

"Trotzdem Betrug"

Urteil: 800 Euro

Wer Geld vom Jobcenter will, muss sich Fragen gefallen lassen und ist Regularien unterworfen. Das bedeutet primär: Falls bezahlte Arbeit aufgenommen wird, ist eine unverzügliche Meldung notwendig. Genau darum aber geht es meist in den Prozessen vor Amberger Amtsrichtern. Neuester Fall: Eine 52-Jährige, die zwar eine angetretene berufliche Tätigkeit meldete, gleichzeitig aber verschwieg, dass ihre vorausgegangene Probezeit ebenfalls bezahlt wurde.Vor der Richterin Katrin Rieger wurde nun längere Zeit darüber diskutiert, wie und unter welchen Umständen das stattfand. Dabei verdeutlichte sich relativ schnell: Die Frau hatte die unberechtigt erhaltene Unterstützungssumme an die öffentliche Hand zurückerstattet. Folglich war dem Staat kein finanzieller Schaden entstanden. Für die Angeklagte galt das als entscheidendes Faktum. "Aber Betrug ist es trotzdem", waren sich die Richterin Rieger und Staatsanwältin Franziska Wilhelm in der juristischen Bewertung einig. "Denn Sie waren im Interesse der Allgemeinheit verpflichtet, solche Einnahmen zu melden." Genau das aber sei nicht der Fall gewesen.Im Vorfeld der Verhandlung hatte die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl wegen Betrugs über 40 Tagessätze zu je 30 Euro erwirkt. Während des Verfahrens verdeutlichte sich, dass die 52-Jährige unterdessen von 620 Euro im Monat lebt. Das, machte die Vorsitzende der Angeklagten klar, könne sich auf den Tagessatz auswirken. Daraufhin beschränkte die Beschuldigte ihren Einspruch auf den sogenannten Rechtsfolgenausspruch. Aus ihrer Sicht notgedrungen. Denn einsehen mochte sie die versäumte Meldung nicht.Das Urteil lautete schließlich auf 40 Tagessätze zu 20 Euro. Womit die nächste Diskussion stattfand. "Ich kann diese 800 Euro nicht auf einmal bezahlen", klagte die 52-Jährige. "Muss auch nicht sein", ließ die Richterin wissen und verwies darauf, "dass man mit der Staatsanwaltschaft durchaus über Raten reden kann". Gleichwohl aber gilt: Wer verdientes Geld bei der Unterstützungsbehörde nicht angibt, findet sich auf der Anklagebank im Gerichtssaal wieder. Egal, wie klein oder groß die Beträge auch sein mögen.