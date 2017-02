Deshalb hat der Verein beim Ideenwettbewerb "Da schau her! Meine Oberpfalz" die Oberpfälzer gefragt, wie man ihre Heimat am besten darstellen könnte. Studierende der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) Amberg-Weiden haben diese Ideen umgesetzt und weiterentwickelt. Herausgekommen ist ein Popup-Buch, das von 6. bis 24. Februar im Rathaus Amberg zu den normalen Öffnungszeiten gezeigt wird."Die Oberpfalz ist so spannend und vielseitig wie die Menschen, die hier zu Hause sind: Den Betrachtern diese Botschaft zu überbringen ist dem Oberpfalz Marketing mit dem Motto 'Da schau her' ebenso wie mit dem tollen Popup-Buch vortrefflich gelungen. Ich freue mich sehr, dass wir die Bilderwelt nun auch im Amberger Rathaus zeigen dürfen. Wir sind stolz darauf, dieser Region anzugehören, zu deren Vielfalt die Stadt Amberg einen großen Anteil beisteuert", so Michael Cerny, Oberbürgermeister der Stadt Amberg."In diesem Buch steckt eine Menge Vorarbeit und viel Oberpfälzer Know-how", erklärt Christoph Aschenbrenner, Geschäftsführer des Oberpfalz Marketings. Zunächst wurde ein Ideenwettbewerb ausgerufen, "denn die Entscheidung, welche Bilder die Region verkörpern, konnten wir unmöglich selbst treffen", so Christoph Aschenbrenner. Martina Hammer, Mode- und Kommunikationsgrafikerin bei Witt Weiden, überzeugte mit ihrem Entwurf "Die Oberpfalz ist ein Juwel" beim Wettbewerb im vergangenen Jahr. "Ich habe die Grundform des Kristalls gewählt, auf dem man die vielen Facetten der Oberpfalz in den Bereichen Wirtschaft, Kultur und Landschaft darstellen kann", erläutert die Gewinnerin.In einem Masterseminar an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden wurde die Idee dann zu einem Gesamtmodell der Oberpfalz ausgearbeitet. Dabei gab es gleich zwei kreative Einfälle, die so gut waren, dass das Oberpfalz Marketing sie einfach umsetzen musste: Johann Gilch und Sebastian Kellner hatten die Idee, aus dem Bild ein Buch zu machen. Nikolai Fischer hat die polygonale grafische Umsetzung dazu geliefert, die sich an die Struktur eines Kristalls anlehnt.Vorzüge der Oberpfalz kennenlernen.Die Oberpfalz gibt es nun zum Anfassen und Erleben – in einem Popup-Buch, das in einer Wanderausstellung in der gesamten Oberpfalz zu sehen ist. Ob Kultur, Karriere oder Kinderbetreuung: Die Besucher können sich durch die Oberpfalz blättern und die Vorzüge der Region kennenlernen."Wir glauben, dass das Buch die außergewöhnliche Vielfalt der Region gut darstellt, auch wenn wir von all den spannenden Orten und Dingen nur einige auswählen konnten", zeigt sich Christoph Aschenbrenner überzeugt. Das Buch sei erst der Anfang, vielmehr wolle man in der nächsten Zeit eine umfassende Bilderwelt schaffen, die die Einzigartigkeit der Oberpfalz verkörpert.