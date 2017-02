"Vom Nierenstein bis zum Prostatakarzinom - Bildgebung in der Urologie" lautet der Titel des Vortrags, der heute um 19.30 Uhr das Gesundheitsforum im Rathaussaal beschließt. Referent und Ansprechpartner ist der Chefarzt des Instituts für diagnostische und interventionelle Radiologie am Klinikum, Professor Dr. Volkher Engelbrecht.

Auf diesem medizinischen Gebiet spielt die Bildgebung eine wichtige Rolle, heißt es in einer Presse-Info aus St. Marien. Das Spektrum sei mittlerweile relativ breit und umfasse unter anderem auch das Thema Nierensteine. Diese seien meist harmlos, solange sie im Nierenbecken liegen. Wandern sie in den Harnleiter, verursachen sie erhebliche Schmerzen und können über einen Harnstau zu gefährlichen Infektionen führen. Mit radiologischer Bildgebung können die Steine nicht nur nachgewiesen, sondern auch deren chemische Zusammensetzungen beurteilt werden, was für die weitere Behandlung oft entscheidend sei. Verfahren wie die Computer- (CT) und Kernspintomographie (MRT) helfen aber auch bei Diagnostik und Therapieplanung von bösartigen Tumoren, die von Nierengewebe, Nierenbecken, Harnleiter oder der Harnblase ausgehen können. Seit wenigen Jahren ermögliche die MRT der Prostata eine hervorragende Beurteilung des Organs. Auch kleine Tumore seien erkennbar.Frauen profitieren laut der Mitteilung ebenfalls von den Möglichkeiten radiologischer Bildgebungsverfahren. So werde beispielsweise eine dynamische MRT vorgenommen, um den Beckenboden zu untersuchen, der häufig von einer Senkung betroffen ist und eine Stressinkontinenz zur Folge hat. Die Teilnahme an dieser Veranstaltungsreihe, die vom Klinikum und der Volkshochschule angeboten wird, ist kostenlos.