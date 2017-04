(ads) Angesichts der, wie er sagte, "zahlreichen lebendigen Steine, die engagiert und aktiv für pulsierendes Leben" in der Pfarrei St. Michael sorgen, war Bischof Rudolf Voderholzer bei seinem Pastoralbesuch St. Michael voll des Lobes. Die Pfarrei im D-Programm war jene, mit der er die Reihe der Visitationen in Amberg nach seinem Amtsantritt abschloss. Dahingehend stellte der Regensburger fest: "St. Michael ist nun die Krönung meiner Pastoralbesuche im glaubensstarken Amberg, einem geistlichen Zentrum, das auch in Regensburg als solches bekannt ist."

Mit Herzlichkeit empfingen die Gläubigen um Pfarrer Alois Berzl den Bischof. Bei der Begrüßung kamen die Mädchen und Buben aus dem Kindergarten St. Michael groß raus. Sie sangen Lieder und überreichten einen Tulpenstrauß. Danach stand der Pontifikalgottesdienst auf dem Programm. Voderholzer freute sich, dass neben Pfarrer Alois Berzl und Regionaldekan Markus Bunner auch die Ruhestandsgeistlichen Heiner Wittmann und Bruno Todt den Gottesdienst an seiner Seite zelebrierten.Berzl machte bewusst, dass es für ihn und seine Pfarreimitglieder eine Ehre sei, den Bischof in St. Michael begrüßen zu dürfen. Dieser zollte der äußerst aktiven Pfarrfamilie Lob und Anerkennung für ihr vielseitiges Engagement: "Die Kirche besteht nicht nur aus dem Gebäude Kirche, deren Grundstein die Apostel gelegt haben, sondern gerade aus den lebendigen Steinen, die für pulsierendes Leben in der Kirche sorgen."In seiner Predigt sagte der Bischof: "Heute geht es um Leben und Tod", meinte er angesichts der Auferweckung des Lazarus von den Toten durch Jesus. Er kam zu dem Schluss, dass in uns allen ein Lazarus stecke, den Jesu aus seiner durch Sünde und Schuld verursachten Todesstarre herausrufe, um ihn zu befreien. Wer sich auf den Ruf Jesu "Lazarus, komm' heraus" einlasse, ebne sich den Weg für ein befreites und erfülltes Leben bereits im Hier und Jetzt. "Warten wir nicht länger und gehen", appellierte der Bischof.Nach dem Gottesdienst waren die Gläubigen zum Stehempfang in das Pfarrheim eingeladen, bei dem es die Möglichkeit gab, mit dem Bischof in Kontakt zu kommen. Diese Gelegenheit nutze Pfarrer Alois Berzl, dem Gast ein kleines Präsent in Form eines Bilds von der Pfarrkirche St. Michael von einem hiesigen Hobbymaler im Namen der Pfarrei zu überreichen. Bischof Rudolf Voderholzer ließ es sich nicht nehmen, erneut die Pfarrkirche zu besichtigen, deren Ambiente ihn sichtlich beeindruckte.