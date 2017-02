Monate wurden durch die neuen Betreiber Christian Klostermann und Josef Schuller investiert, die alte Amberger Traditionskneipe neu einzurichten. Mit Biergarten im Hinterhof. Mit einer Theke, die keine Wünsche offen lässt. Offiziell beschrieben: „Gerade hauchen wir einer alten Wirtshauslegende in der Unteren-Nabburger-Straße neues Leben ein.Das blaue Haus wird ab Februar mit Biergarten und Eventhof die Amberger Gastronomie ein Stück bunter machen. Wir schaffen Euch eine neue Kneipe in welcher ihr die Amberger Nächte leben und erleben könnt. Lasst uns im Blauen Haus neue Geschichten schreiben.“ So die offizielle Beschreibung.Am 10.02.2017 öffnet das Blaue Haus dabei offiziell seine Pforten, ab 18 Uhr. Einen Tag vorher hatten Klostermann und Schuller zur inoffiziellen Einweihungsfeier geladen. Oberbürgermeister Michael Cerny hatte dabei seine beiden Stellvertreter Martin Preuß und Brigitte Netta mitgebracht, den kirchlichen Segen erteilte Stadtpfarrer Franz Meiler. Gönner, Freunde und weitere Gäste feierten dabei gemeinsam mit, so dass bereits am ersten Abend das Blaue Haus aus allen Nähten zu platzen drohte.„Greiß eich, liebe Leid – wir machen Amberg blau“. So dabei die Ansage von Schuller im Rahmen der Eröffnung. „Wir haben eine geile Kneipe, wir haben a gutes Bier. Lassts bei uns krachen – wir freuen uns auf euch. Ihr kennt das alte Engelchen. Schauts euch einfach an, wies jetzt aussieht. Es war für uns viel Arbeit, es war für uns viel investierte Zeit. Aber ich denke, ein Blick wird sich lohnen“, so Schuller.Kollege Klostermann ergänzt: „Wir wollen einfach eine Kneipe für jeden machen. Nicht mehr Ballermanngaudie wie zu letzt im Vis a Vis. Wir wollen mit dem Blauen Haus eine Kneipe in Amberg betreiben, unter dem Motto: Hinhocken, Bier trinken, ratschen. Und dies ab jedem Donnerstag Nachmittag, über Freitag Mittag, Samstag und Sonntag.“ Für Klostermann ist es dabei wichtig, dass sich das Publikum gesellig ist. „Wir wollen einfach, dass die Leute, die zu uns kommen, sich einfach nur wohlfühlen. Ohne Schnickschnack.“