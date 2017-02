Neukirchen/Högen (oen). Wer gerne und aufmerksam zum Essen ausgeht und nach guten Wirtshäusern und Restaurants Ausschau hält, der weiß es: Gute Küche mit Ambition, ausgefallene Kochideen und Kochen als Kunst, das findet nicht nur in der Stadt, sondern auch am Land statt. Und welches kulinarische Potenzial in der Region zu finden ist, das will einmal mehr der Sternwirt in Högen zeigen.

"Hier läuft es nicht vom Band, hier schafft man noch mit Herz und Hand." So lautet ein alter Handwerkerspruch in einer lokalen Bäckerei, der dort schon immer hängt und dessen Botschaft dem Lebensmittel-Handwerker täglicher Anspruch ist. Diesem Grundsatz hat sich auch der Sternwirt verschrieben.Wer das Privileg hat, die Küche zu betreten, sieht große Töpfe, in denen Gemüse- und Knochenbrühe noch selbst gekocht wird. Im Ofen große Reinen mit Rind- und Schweinebraten und glänzenden Kartoffeln und Karotten, die zum großen Teil von Bauern aus dem Umland stammen. Daneben presst die Senior-Chefin Spätzle mit der Presse in einen Topf. "Pfefferhaxe und Schäuferle ausm Holzofen mach ma heit", ruft sie durch den Küchendampf.Bodenständige Küche im Oberpfälzisch-Fränkischen Grenzland. Der Sternwirt ist ein alteingesessenes Wirtshaus, das von der Familie Haas mit viel Liebe, Geld und Kraft in den letzten 20 Jahren zum Landhotel "mit Wandern und Wellness" ausgebaut wurde und viele Gäste aus ganz Deutschland in die Oberpfalz lockt.Junior-Chef Jürgen Haas und seine Familie verdienen damit ihren Lebensunterhalt und sind auch einer der größeren Arbeitgeber im Ort. "Regionale Verwurzelung, regionale Küche, regionale Arbeitsplätze - und allen geht`s gut damit. Ja so könnte man es sagen," meint Jürgen Haas.Doch ab und an packt ihn der kulinarische Ehrgeiz. "Ich kenn die Sterneküche natürlich. Als junger Koch muss man ja die Welt erkunden. Sie reizt mich, aber ich könnte am Land nie so kochen, das ist ja keine Alltags-Wirtshausküche. Da könnte ich nicht davon leben. Aber Sterneküche ist wie auf den Mond fliegen: nicht wirklich nötig. Aber sie erweitert unseren Horizont, drückt Sehnsüchte aus, schafft Innovationen, die dann in einfacherer Form in den normalen Küchen Einzug finden.Und, sie ist auch Kunst! Einfach nur schön. Ich geh nicht jeden Tag in eine Kunstgalerie, aber ab und an hab ich Lust dazu. Es bereichert mein Leben. Genau so ist es mit der Sterneküche."Und so lädt der Wirt aus Högen den Sterne-Koch Benedikt Faust aus Würzburg ein, am Freitag, 17. Februar, "Sterneküche beim Sternwirt" zu zaubern. Faust bringt sein mit vielen Preisen, unter anderem einem Michelin-Stern, ausgezeichnetes Konzept für einen Abend mit in den Sternwirt: "Wir sind eine der wenigen Sterneküchen in Deutschland, die zu 100 Prozent Produkte aus der Region beziehen. Was wir verarbeiten kommt aus einem Umkreis von maximal 50 Kilometer. Kein Olivenöl, kein Lachs, keine Schokolade im Dessert. Das ist eine riesen Herausforderung, denn es macht abwechslungsreiche Gerichte sehr schwierig."Jürgen Haas nennt entsprechend seine Motivation, ein solches Koch-Event anzubieten: "Faust kocht absolut regional, einzigartig und schon gar nicht abgehobene Sterneküche. Mir gefällt diese fränkisch-regionale Ausrichtung. Damit passt es auch gut zu unserer Küche. Ich veranstalte öfters kulinarische Feste. Aber mit diesem Abend wollen wir uns und unseren Gästen etwas besonderes bieten."Schmeckt man diesen Stern? Oder spürt man den nur im Geldbeutel?Benedikt Faust lacht: "Der eine Schlüssel liegt im Einsatz von nur erstklassiger Ware, also der beste Blumenkohl im Umkreis. Wenn etwas nicht mehr absolut frisch ist, muss der Lieferant es wieder mitnehmen, oder wir sortieren es aus. Der andere Schlüssel liegt tatsächlich im Geschmack, der ungewöhnlichen Kombination von süß und salzig, heiß und kalt. Erfahrung, Niveau und Qualität auf die Zunge bringen. Und der dritte Schlüssel ist die intensive Arbeit: viel Personal für nur wenige Gäste, weil alles hand-, haus- und frisch gemacht wird. Vier Wochen bis eine neue Karte steht, unzähliges Probekochen. Sterneküche ist kein Freestyle-Kochen, es ist exakte Arbeit. Wir wiegen das Salz bis aufs Gramm ab. Bei jedem Gericht."Der Auszug aus dem Menü liest sich entsprechend ungewöhnlich.Waller 3B / Blutwurst / Bohne / Blumenkohl.Ochsenbacke / Rote Bete / Brokkoli / Meerrettich.Kürbiskuchen / Blaukraut / HaferWer jetzt Appetit bekommen hat, sollte sich beeilen, denn der Abend ist schon fast ausverkauft. Karten unter 09663/425.