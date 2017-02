So schnell wird die Filiale der Metzgerei Lindner in der Bahnhofstraße nicht wieder öffnen. "Ich glaube, dass wir mindestens drei Wochen brauchen werden, um alles wieder herzurichten", erklärte Firmenchef Alfred Lindner am Montag. Am Samstagnachmittag - etwa drei Stunden nachdem der Laden geschlossen hatte - war in der Küche ein Feuer ausgebrochen.

Ein junger Mann, der in der Fußgängerzone unterwegs war, hatte gesehen, wie es im Geschäft qualmte. Er alarmierte gegen 15.15 Uhr die Feuerwehr , die mit zahlreichen Einsatzkräften Richtung Stadtmitte eilte. Sie konnten den Brand schnell löschen. Die Ursache ist laut Lindner immer noch nicht geklärt. Die Polizei ging am Wochenende von einem "technischen Defekt" aus. Ein Geschirrspüler, aber auch eine Kaffeemaschine befinden sich im Visier der Brandermittler.In dieser Woche verschafft sich ein Gutachter einen Überblick über die Situation. Erst wenn das geschehen ist, können Renovierungsarbeiten beginnen. Wichtig ist Alfred Lindner zu betonen, dass nur Sachschaden entstanden ist. "Es ist keiner verletzt worden, darauf kommt es an", unterstrich er. Den Schaden bezifferte die Polizei auf rund 40 000 Euro.