Brand in Amberger Altstadt [Aktualisierung]

Mit schwerem Atemschutz ausgerüstet drangen Feuerwehrleute in das Gebäude vor. Mehrere verkokelte Gegenstände wurden nach draußen getragen und vorsorglich abgelöscht. Den Rauch, der sich im ganzen Haus verteilt hatte, blies ein Drucklüfter ins Freie.Wie ein Polizeisprecher erklärte, sei das Feuer wegen eines technischen Defekts ausgebrochen. Allem Anschein nach ging der Brand von einem Geschirrspüler aus, der in der Küche der Metzgerei stand. Auch eine Kaffeemaschine könnte Auslöser gewesen sein. Das Geschäft sei "relativ stark in Mitleidenschaft gezogen worden" - vor allem wegen des Rauchs. Die Filiale muss wohl bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 40.000 Euro. Geschädigt wurden der 60-jährige Hausbesitzer sowie der 62-jährige Betreiber des Ladens. Verletzt wurde niemand.