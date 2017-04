Brand in Kropfersricht

Großeinsatz in Kropfersricht bei Sulzbach-Rosenberg: Am Freitagmorgen brannte dort ein ganzes Anwesen. Gegen 6.30 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein. Zunächst hieß es, eine Lagerhalle brenne. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass ein Holzschuppen in Flammen stand und das Feuer bereits auf ein Nebengebäude und das Wohnhaus übergegriffen hatte.

Die Feuerwehr musste nachalarmieren, so dass in weiteren Orten der Umgebung die Sirenen heulten. Probleme bereitet den Einsatzkräften die Wasserversorgung. Deswegen wurde ein Tankfahrzeug aus Amberg an den Brandort gerufen. Über die Brandursache, Verletzte und die Schadenssumme gab es zunächst noch keine Informationen. Wir berichten weiter, wenn Details feststehen.