Die Sanierung der Périgueux-Brücke wird laut einer Mitteilung der Stadt Amberg mit der Erneuerung der Asphaltdecke abgeschlossen. Die vorbereitenden Maßnahmen an den Straßeneinläufen, den Schächten und Schieberkappen sowie an den Randeinfassungen laufen.

Busse fahren anders Die Verkehrsgemeinschaft Amberg-Sulzbach (VAS) weist darauf hin, dass wegen der Vollsperrung der Bruno-Hofer-Straße die Buslinien 51 und 54 von heute bis Samstag, 22. April, die Strecke über die Bayernwerkstraße nicht bedienen können. Die Haltestellen Bayernwerkstraße, Utzhütte, Ohmstraße und Messegelände können nicht angefahren werden. Die Buslinien 51 und 54 verkehren auf dem direkten Weg von Amberg (Drahthammerkreuzung) nach Haselmühl. Dabei wird immer auch die Haltestelle Porschestraße bedient.



Die Citybuslinie 9 fährt während der Sperrung die Haltestelle Siemens nicht an. Alle Überland-Linien (43, 55, 56, 58, 60, 61) bedienen die Haltestelle Siemens über die Wingershofer Straße.

Für diese Woche wird die Bruno-Hofer-Straße von Dienstag bis voraussichtlich Samstag, 22. April, gesperrt. In dieser Zeit wird nahezu die komplette Asphaltdeckschicht erneuert. Der Verkehr wird über den Kurfürstenring (oder alternativ über die Bayernwerkstraße) nach Kümmersbruck umgeleitet. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Die Arbeiten wurden zwar in die Ferienzeit gelegt, doch ist nach Angaben der Stadt wegen der begrenzten Anzahl der Querungsmöglichkeiten über die Vils mit Behinderungen zu rechnen. Ortskundige werden gebeten, während der Sperrung den Baustellenbereich möglichst weiträumig zu umfahren. Die Geh- und Fahrradwege entlang der Bruno-Hofer-Straße sind in vollem Umfang nutzbar. Die Änderungen der Busverbindungen sind an den betroffenen Haltestellen deutlich ersichtlich.___Beschilderungsplan im Internet: