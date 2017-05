Der Fall hat juristische Institutionen bis hinauf zum Oberlandesgericht beschäftigt. Die Frage: Wer hat wen geschlagen? Erst saß ein 22-Jähriger auf der Anklagebank und wurde freigesprochen. Jetzt holte man zwei Kontrahenten vor das Amtsgericht. Dabei ging es um eine Schlägerei mit schweren Folgen.

Amberg. (hwo) Es war eine laue Augustnacht 2015, gegen 2.30 Uhr morgens. Aus völlig unerfindlichem Grund gerieten sich mehrere Männer in der Nähe eines Lokals am Malteserplatz in die Haare. Was geschah dabei genau? Wer zettelte den Raufhandel an? Und vor allem: War ein 22-Jähriger, bei dem üblen Intermezzo selbst schwer verletzt, wirklich Auslöser und gleichzeitig auch Täter?Im Herbst vergangenen Jahres verhandelte ein Jugendgericht gegen den Mann und sprach ihn frei. Was aber war mit zwei anderen, die im Verdacht standen, ihm erhebliche Verletzungen beigebracht zu haben? Zunächst geschah nichts in deren Richtung. Dann aber leitete Anwalt Jörg Jendricke beim Oberlandesgericht Nürnberg ein sogenanntes Klage-Erzwingungsverfahren ein. Ergebnis: Es musste ermittelt werden. Weitere Folge: Jetzt saßen die beiden Männer aus Amberg, 23 und 35 Jahre alt, vor Richterin Katrin Rieger.Als Tatsache konnte gelten: Dem später freigesprochenen 22-Jährigen waren bei der aus völlig unerfindlichem Grund vom Zaun gebrochenen Schlägerei erhebliche Verletzungen zugefügt worden. Drei Zähne lädiert, der Kiefer gebrochen. Sechs Wochen Krankenlager, Behandlung in einer Spezialklinik, Ernährung nur unter größten Mühen. Die Blessuren, auch an den Rippen sichtbar, wurden offenbar durch brutale Fußtritte an den Kopf hervorgerufen. "Lebensgefährdendes Handeln", hieß es deswegen auch in der Anklageschrift. Die beiden Angeklagten, vertreten durch die Verteidiger Jürgen Mühl und Rainer Hauenstein, wiesen jede Schuld von sich. Der 23-Jährige ließ übermitteln: "Ich habe weder geschlagen noch getreten." Im Gegenteil: Er sei malträtiert worden. Der neben ihm sitzende 35-Jährige erklärte: "Ich habe einen der Beteiligten vertrieben und bin ihm nachgelaufen." Hatte er selbst eingegriffen? Antwort: "Nein!".Das Opfer, vorher selbst einmal im Visier der Staatsanwaltschaft, war davon überzeugt: "Sie haben beide zugetreten, als ich am Boden lag." Damals anwesende Zeugen mochten das weitgehend nicht bestätigen. Tenor ihrer Aussagen: "Alles ging sehr schnell und es war dunkel." Entgegnung der Richterin: "So dunkel ist es nun in der Amberger Innenstadt auch wieder nicht." Hatten die Angeklagten wirklich nicht für die schweren Verletzungen gesorgt? Die Verteidiger Mühl und Hauenstein gelangten nach stundenlanger Beweisaufnahme zur Auffassung und beantragten Freispruch für ihre Mandanten.Sie befanden sich dabei in krassem Meinungunterschied zu Staatsanwältin Jennifer Jäger. Sie forderte wegen gefährlicher Körperverletzung jeweils 18 Monate Haft für die ihrer Ansicht nach brutale Gewalttat. Nebenklagevertreter Jörg Jendricke schloss sich ihr an. Er verlangte außerdem ein Schmerzensgeld für seinen Mandanten und meinte: "Sie waren es." Dann fragte Jendricke ätzend: "Oder ist dort vielleicht der Heilige Geist vorbeigekommen?"Richterin Rieger hielt die Angaben beider Männer für Schutzbehauptungen. Sie verhängte gegen jeden von ihnen eineinhalb Jahre Haft. Der 23-Jährige, wegen Körperverletzung, Erpressung und Bedrohung vorgeahndet, muss seine Strafe absitzen. Er bekam außerdem zwei weitere Monate Gefängnis wegen Sachbeschädigungen, die sich auf der Kasernstraße ereignet hatten.Sein Mittäter erhielt eine Bewährungschance. Beide müssen 3000 Euro an das Opfer bezahlen.

Von Wolfgang HouschkaDie Zeiten haben sich grundlegend geändert. In Berlin wird eine junge Frau völlig grundlos mit einem Tritt in den Rücken über eine lange Treppe in den Schacht einer U-Bahn gestoßen.In der gleichen Stadt zünden Jugendliche einen auf der Parkbank schlafenden Obdachlosen an. Akte unvorstellbarer Gewalt. Es gibt sie auch in Amberg. Wer Gerichtsverhandlungen regelmäßig verfolgt, wird feststellen: Aus nichtigen Anlässen heraus wird massiv zugeschlagen und vor allem gegen Köpfe getreten.Erst kommt meist die provozierende Frage "Warum schaust du so blöd?", dann rasten Männer regelrecht aus. Was folgt, ist nach Auffassung des Erlanger Rechtsmediziners Peter Betz eine unkontrollierte Vorgehensweise, die "immer lebensgefährlich" ist. Mögliche Folgen finden in den Hirnen der kleingeistigen Täter nicht statt. Sinnlose Gewalt steht unterdessen auch in der Provinz auf der Tagesordnung. Richtig ist: Auch früher gab es Schlägereien.Sie wurden Mann gegen Mann ausgetragen und endeten in aller Regel mit dem, was der Bayer Watschn nennt. Heute wird ansatz- und grundlos auf das bereits zu Boden gegangene Opfer eingetreten. Völlig egal, ob es daran zugrunde geht. Sie, die kriminellen Täter, haben einem Widersacher in Macho-Manier gezeigt, wo der Hammer hängt. Die Antwort der Justiz kann nur lauten: Überführte wegsperren und damit für eine Ordnung sorgen, die mit Blick auf Brutalität keine Nachsicht kennt.Das allerdings scheint momentan noch nicht zu fruchten gegen eine Pestbeule unserer Tage.redaz@oberpfalzmedien.de