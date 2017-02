Als 2007 das Bündnis für Familie gegründet wurde, kamen 140 Akteure ins Rathaus und brachten viele Themen mit. Heute kann man auch einfach mal einen Haken hinter manche Dinge setzen, freute sich OB Michael Cerny beim Treffen der Koordinierungsgruppe.

Familien-Stützpunkte Läuft alles nach Plan, gibt es 2018 in Amberg Familien-Stützpunkte. Die ersten Schritte dahin stellte Sibylle Vinzens vom Jugendamt dem Bündnis für Familie vor. Mit Sozialpädagogin Marion Donner-Schafbauer nahm die Koordinierungsstelle der Familienbildung zum 1. Februar im Jugendamt ihre Arbeit auf. Das ist eine Säule im Förderprogramm. Die Teilnahme wurde im Stadtrat beschlossen. Die andere ist die Einrichtung von Familien-Stützpunkten. "In Amberg sollen es zwei sein", informierte Vinzens. Sie müssten an eine bestehende Einrichtung wie beispielsweise Kindertagesstätten oder Jugendzentrum angegliedert sein. Zu ihren Aufgaben werden Beratung und Unterstützung von Familien, die Initiierung bedarfsgerechter Bildungsangebote oder die Weitervermittlung gehören. (roa)

Die Sprecher aus den einzelnen Arbeitsfeldern zu den fünf Themen stellten die Aktivitäten des Bündnisses für Familie vor. Geschäftsführer Tobias Berz erklärte, dass es im vergangenen Jahr zwölf Arbeitstreffen gegeben habe und zusätzlich an projektbezogenen Themen gearbeitet wurde. Die Teilnahme am Programm "Förderung der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern von Asylbewerbern in Kindertageseinrichtungen" sei mit 20 777 Euro gefördert worden. Hier konnten die Fortbildung "Traumpädagogik" finanziert sowie Bücherkisten und Tablets angeschafft werden.Familie und ArbeitsweltThemenverantwortliche Dorothea Seitz-Dobler stellte die Schwerpunkte der Arbeitsgruppe vor. Am Dienstag, 16. Mai, ist ein Business-Frühstück geplant, bei dem das Programm "Familienpakt Bayern" vorgestellt wird. Dazu sei eine Referentin eingeladen worden.Ein weiteres Thema, dem sich der Arbeitskreis widmen werde, sei die Vereinbarkeit von Beruf und der Pflege Angehöriger. "Das ist oftmals ein größeres Problem als die Kinderbetreuung, weil die Pflege zeitlich nicht absehbar ist." Hier sei angedacht, Firmen vorzustellen, die gute Konzepte haben. Außerdem sei ein Flyer mit dem Titel "Pflegefall - was nun?" und nützlichen Adressen in Planung, der bis Oktober fertig sein soll.Familie ist ErziehungsverantwortungHier stellte Themenverantwortliche Marianne Gutwein in Vertretung für Patricia Weiner das Feriencamp vor. "Die Resonanz war riesig." Es sei mit 40 Kindern "voll ausgelastet" gewesen und werde auch heuer in der Rupert-Egenberger-Schule über die Bühne gehen. Künftig soll die Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe verbessert werden.Lebensraum Stadt270 000 Euro seien 2016 für Spielplätze ausgegeben worden, informierte OB Michael Cerny aus der Arbeitsgruppe. Zudem habe der Stadtrat angeregt zu prüfen, ob die Anschaffung einer modernen Stadtmöblierung sinnvoll sei.Baureferent Markus Kühne betonte, dass an einem Konzept gearbeitet werde, "wie wir mit dem öffentlichen Raum umgehen", gerade hinsichtlich der Werbe-Aufsteller. "Wir werden nicht drumrum kommen, restriktiver zu sein, um diesen Streifen freizuhalten." Der Vorsitzende des Inklusionsbündnisses, Georg Dietrich, wies auf die erforderlichen Lückenschlüsse der Streifen hin.Familie, Bildung und KulturAus dem Themenbereich Familie, Bildung und Kultur berichteten Brigitte Netta und Schulamtsdirektor Heinrich Koch. Letzterer schlüsselte auf, welchen Belastungen die Schulen durch die Übergangklassen ausgesetzt sind. Allein an der Luitpoldschule gibt es drei, insgesamt sind es zwölf. 20 "Drittkräfte" seien stundenweise an den Schulen im Einsatz. Verstärkt werden solle die Vernetzung von Schule und Kita. Eine Fortbildung zum Thema Traumatisierung "brennt uns auf den Nägeln", sagte Heinrich Koch.Familie und GesundheitNicht nur die Raucherprävention für Kinder und Jugendliche stand bei dem von Karin Meixner-Nentwig und Ex-AOK-Chef Wolfgang Händlmeyer geleiteten Feld Familie und Gesundheit ganz oben auf der Agenda. Das Präventionsprojekt "Be smart, don't start" sei mittlerweile genauso wie die Wanderausstellung "Krass" ein Selbstläufer. In Abstimmung mit Schulamtsdirektor Koch sei eine Aufklärung über das Gesundheitssystem in den Übergangsklassen erfolgt. Aufklärung, Impfung oder Zahnhygiene stehen noch auf der Agenda.