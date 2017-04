Neben dem Bericht über das Vereinsleben im vergangenen Jahr und einen Ausblick auf heuer stand die Neuwahl des Vorstands im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung des Bürgervereins.

Neuer Vorstand 1. Vorsitzende: Virginia Herpich 2. Vorsitzender: Sigurd Klein Schriftführer: Maximilian Hub Schatzmeister: Alfred Pleitner Vergnügungsmeister: Ulrich Alex Beiräte: Bernfried Schaefer und Dieter Spör l Kassenprüfer: Wolfgang Eger und Ferdinand Götz

Vorsitzende Virginia Herpich teilte mit, dass dem Verein derzeit 104 Mitglieder angehören. Die im vergangenen Jahr organisierten Veranstaltung fanden ihren Worten nach einen guten Anklang. Die Angebote standen unter den Begriffen Natur, Kultur und Erleben von Gemeinschaft. Einen Bericht darüber, illustriert mit verschiedenen Bildern, gab Vergnügungsmeister Ulrich Alex. Der Besuch des Lenbachhauses in München und die Adventsfahrt in das Salzburger Land waren zwei Höhepunkte im Jahr 2016. Im abwechslungsreichen neuen Jahresprogramm werden unter anderem der Besuch einer Aufführung der Oper "Madame Butterfly" in der Arena von Verona und eine Adventsfahrt in das "Arzgeberg" angeboten.Bei der Neuwahl wurden die bisherigen Vorsitzenden und der Beirat bis auf eine Veränderung im Amt bestätigt. An der Spitze des Bürgervereins steht wie bisher Virginia Herpich.