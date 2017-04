"Wenn man erlebt, wie konkret Gott in unser Leben eingreift, dann ist klar, dass man es anderen Menschen weitererzählen will." Das tat Barbara Freifrau von Schnurbein bei der Amberger Gruppe Christen im Beruf wie eigentlich alle, die hier von ihren persönlichen Glaubenserfahrungen und ihrer bewussten Entscheidung für Jesus berichten. Dennoch war die Baronin ein besonderer Gast, auch weil sie ihren Ehemann mitgebracht hatte, der Bundesvorsitzender der überkonfessionellen Vereinigung ist.

Ulrich von Schnurbein hob hervor, dass Glaube nicht nur Privatsache ist, sondern Mitteilung braucht, um andere damit anzustecken. Wohlwissend, dass dies für viele oft ein "Kampf zwischen Herz und Verstand ist", ermunterte er dazu, das Herz sprechen zu lassen. Denn die Menschen sind nach seinen Worten "nicht fertig geistlich geboren", sondern müssen diesen Wert auf der Erde hinzugewinnen.Wie das geht, schilderte seine Ehefrau in ihrem Vortrag "Was gibt mir Mut und Sicherheit?". Sie betonte, dass sie ursprünglich bar jeder Probleme ihr Leben Christus gewidmet hat, "weil ich erkannt habe, dass er für mich ans Kreuz gegangen ist". Die Bibel sage klar, dass jeder Mensch diese Entscheidung für den Herrn selber treffen müsse, was in einer immer chaotischer werdenden Welt umso nötiger erscheine."Gott will retten", sagte von Schnurbein und forderte auf, nicht kleingläubig zu sein, gerade in der Osterzeit mit ihrer "tollen Botschaft" und der Aussage Jesu: "Ich bin bei euch alle Tage..." Dabei mache die Bibel "Mut, die Kraft Gottes in Anspruch zu nehmen". Wie sie nach ihrer Überzeugung in ihrem Leben wirkt, beschrieb die Baronin anhand des Themas Heilung - inklusive eigener Erfahrungen, wie Jesus ihr und anderen in Krankheits- und Angstsituationen durch Beten und seine Anrufung geholfen habe."Gott hilft, wenn wir ihn suchen und brauchen", schilderte von Schnurbein, wie sie das im Alltag erlebt. Wer sich dafür entscheide und "sein Leben Jesus übergibt", wie es die Christen im Beruf als ihre zentrale Botschaft formulieren, "kommt in eine neue Dimension". "Vieles wird neu", avisierte die Referentin und riet den rund 50 Zuhörern im Drahthammer Schlößl, diese Entscheidung nicht auf die lange Bank zu schieben.