"Kinder dürfen Nein sagen": Diesen Titel trägt eine Broschüre, die im vergangenen Jahr auf Initiative von Bürgermeisterin Brigitte Netta entstanden ist. Sie wird von der Caritas herausgegeben und in den Kindertagesstätten des Kreisverbands Amberg-Sulzbach auch eingesetzt. Das deutschsprachige Heft ist nun laut Presseinformation in sieben Sprachen übersetzt worden - für die Kinder von Asylbewerbern, die in den Einrichtungen ebenfalls untergebracht sind.

Kinder dürfen gegenüber älteren Jugendlichen und Erwachsenen Nein sagen, heißt es in der Mitteilung zum Hintergrund. Sie haben demzufolge das Recht, Grenzen aufzuzeigen und ihre eigene Meinung zu äußern. Das will die Caritas mit ihren Fachverbänden vermitteln und mit der Publikation "einen Beitrag zur Prävention und zum Schutz vor allen Formen von Gewalt liefern"."Kinder dabei zu unterstützen und sie sprachfähig zu machen im Umgang mit Gewalt, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und sie über ihre Rechte zu informieren ist das Ziel", hob Bürgermeisterin Brigitte Netta bei der offiziellen Vorstellung der neuen Heftvarianten hervor. Sie ist beruflich als Leiterin zweier Kindertagesstätten tätig. Caritas-Geschäftsführer Günther Koller übergab nun die ersten Exemplare an seine Mitarbeiterinnen in der Asylsozialarbeit und betonte die Bedeutung strukturierter Präventionsarbeit, der die Broschüre diene.