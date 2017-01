Vor fast 55 Jahren ging er zum ersten Mal durch das Tor des humanistischen Gymnasiums, an dem er 1970 auch sein Abitur bestand. Am Freitag, 17. Februar, wird Peter Seidl das Erasmus-Gymnasium zum letzten Mal offiziell betreten - dann geht der Direktor nach viereinhalb Jahren Amtszeit in den Ruhestand.

Seidl, ein gebürtiger Amberger, der zuvor fünf Jahre Chef des Herzog-Christian-August-Gymnasiums in Sulzbach-Rosenberg war, sagte schon bei seiner Amtseinführung 2012 über das EG: "Ich habe eine emotionale Beziehung zu dieser Schule." Daran hat sich nichts geändert, denn bei der Suche nach seinem Nachfolger lag es dem 65-Jährigen am Herzen, dass sein ganz persönlicher Wunschkandidat zum Zug kommt. Dafür gibt es nun die offizielle Bestätigung - der bisherige Stellvertreter Karl Bösl übernimmt zum zweiten Halbjahr die Regie. Der 61-Jährige ist seit eineinhalb Jahren am EG tätig und unterrichtet die Fächer Englisch und Erdkunde. Vor seiner Amberger Zeit arbeitete der gebürtige Nürnberger sechs Jahre an der deutschen Botschafts-Schule in der iranischen Hauptstadt Teheran.