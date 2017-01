In China war erst am 28. Januar Neujahr. Dabei wechselte nicht nur das Jahr, sondern auch der Jahresregent. 2017 löste der Hahn den Affen ab. Da das bestimmende Zeichen der Wandlungsphase weiterhin das Feuer bleibt, ist heuer das Jahr des Feuer-Hahns.

Neujahr ist der wichtigste Feiertag in China, wie Weihnachten in Europa ist es ein Fest der Familie. In Amberg gibt es eine chinesisch-bayerische Kulturgruppe, die laut einer Pressemitteilung den Kulturaustausch fördern will. Mit deutschen Freunden feierten deshalb die Chinesen ihr Neujahrsfest. Ein kleines Programm informierte über das Frühlingsfest im Reich der Morgenröte. Groß war die Freude, dass auch Bürgermeisterin Brigitte Netta (Zweite von links) teilnahm. Überrascht war die chinesisch-bayerische Kulturgruppe von der großen Resonanz auf ihr Angebot. Die Gastgeber versprachen sogleich, sich für das nächste Neujahrsfest um einen größeren Raum zu bemühen. Bild: hfz