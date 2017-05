München hat eine im Englischen Garten. Amberg hätte vor 100 Jahren fast eine bekommen: Eine runde Säulenhalle, zu der heute die Spaziergänger wohl in Massen flanieren würden. Der Monopteros sollte auf dem Mariahilfberg an die Gefallenen der Kriege erinnern.

Ein Heldenhain

Beim "Schwammerling"

Es darf nichts kosten

Zu viele Tote Anfang 1944 schrieb der Kulturhauptstellenleiter der NSDAP an den damaligen Oberbürgermeister Josef Filbig. Es ging um die "Errichtung einer vorläufigen Gedächtnisstätte für die gefallenen Helden" an der Süd-Ost-Seite des Englischen Gartens, an der sogenannte Bastei. Geplant war die Anlage eines kreisförmigen Alpinums (ein Steingarten mit Alpenflora) mit einem eisernen Kreuz in der Mitte.



Schon 1943 wurde mit dem Bau begonnen. Die Fertigstellung scheiterte jedoch am immensen Platzbedarf des Mahnmals. "Unerfreulicherweise stellte sich jedoch heraus, daß infolge der ständig wachsenden Zahl der Gefallenen die Tafeln in dem Kreisrund des Alpinums nicht mehr genügend Platz finden würden", schrieb der Parteifunktionär.

Amberg debattiert wieder über sein Kriegerdenkmal - eine nicht ganz neue Entwicklung der Geschichte. Seit mehr als 100 Jahren ist der Standort des Denkmals umstritten. Vorschläge gab es zur Ortswahl und Ausgestaltung gab es jede Menge. Letztendlich verwarf der Stadtrat einst alle mühsam entworfenen Konzepte und entschied sich schlichtweg für die billigste Lösung.Die ersten Überlegungen zur Errichtung eines Kriegerdenkmals in Amberg stammen noch aus der Zeit unmittelbar nach dem Sieg im Krieg gegen Frankreich. Anno 1871 plante man die Errichtung eines Obelisken. Doch erst 15 Jahre später beschäftigten sich die Stadtoberen eingehender mit dem Projekt. Dabei rückte bald die Suche nach einem geeigneten Standort in den Vordergrund. Favorisiert wurden der Platz vor dem Gelände der Lehrerbildungsanstalt (Einmündung Kaiser-Wilhelm-Ring/Malteserplatz), der Platz vor dem Maltesergebäude sowie der Marktplatz zwischen den zwei Linden vor dem Rathaus. Doch auch bis zum 25-jährigen Jubiläum des Krieges fand sich in Amberg kein Denkmal.Es mag einem so mancher Grund einfallen, weswegen sich die Stadtspitze dem Projekt nicht widmen konnte. Die Vermutung, dass es schlicht am Geld scheiterte, ist sicher nicht verkehrt. So warb seit der Jahrhundertwende immerhin ein Denkmal-Komitee um Spenden. Die Bürgerschaft schien aber ebenso wie das Rathaus keine übergroße Bereitschaft zur Beteiligung verspürt haben. So mutet das Schreiben des Innenministeriums aus dem Jahr 1912, in welchem die königliche Behörde mitteilt, der Prinzregent zumindest habe keineswegs etwas gegen eine Ehrung der gefallenen Helden einzuwenden, wie der Wink mit einem übergroßen Zaunpfahl an.Doch jetzt, da sich der nächste Waffengang ankündigte, erlebte die Denkmal-Frage eine Konjunktur. Wenn es schon an den nötigen Mitteln und umsetzbaren Ideen mangelte, wollte sich der Kriegerverein wenigstens mit der Standortfrage beschäftigen. Geeignet schien nun auch der Platz vor dem Wingershofer Tor (Studentenplatz). Die Stadtspitze hatte da die mühsam gesammelten Spenden längst planerisch verfrühstückt: Der Kriegerdenkmalfonds sollte zugunsten der fälligen Rathaussanierung geplündert werden. Aber der Erste Weltkrieg stoppte alles Weitere. Im Hinblick auf ein nach dem Kriege zu schaffendes Denkmal wurde der angesammelte Betrag wieder für seinen ursprünglichen Zweck zurückgestellt. Dem Zeitgeist entsprechend dachte man nun größer. Regierungsrat Anton Dollacker erstellte eine Machbarkeitsstudie für einen Heldenhain - denn: "Eichenhaine sind zweifelsohne die beste und würdigste Heldenehrung." Think big lautete die Devise und der Platzbedarf war tatsächlich enorm. Einen Hektar, so die Überlegungen, könnte es schon brauchen.Damit waren die bisher angedachten Standorte aus dem Rennen. Während Dollacker den Erzberg und den Galgenberg als für einen Ehrenhain als ungeeignet aussortierte, befürwortete er den Mariahilfberg. Ersatzweise den Eisberg. Aber wo auf dem Berg wäre der geeignetste Platz? Vom hinter der Bergkirche Richtung "Schwammerling" gelegenen Kalvarienberg mit der Kreuzigungsgruppe zwischen Hollerwiesensteig und Steinbruchweg entlang bis hin zum Weg Richtung Aschach sollte sich das Denkmal-Areal ziehen. In der Mitte des Geländes sah Dollacker einen Turm vor, der sich in Konkurrenz zur Bergkirche weithin sichtbar recken sollte. Eine Idee, die knapp nach Kriegsende auch eine Gruppe von 65 Bürgern (Kaufleute, Gaststättenbetreiber, Brauer, Gewerbetreibende, Handwerker - quasi die damalige Park- und Werbegemeinschaft) in einem Antrag an den Stadtrat aufgriff. Der Heldenhain solle nicht am Eisberg errichtet werden, sondern auf dem Mariahilfberg. Man forderte, "einen Aussichtsturm zu erbauen, dass man von ihm aus die ganze Stadt überschauen kann".Die Namen der Unterzeichner sind heute noch bekannt und finden sich auch als Fassadenschrift im Stadtbild: Alafberg, Anton Frey, Josef Fenzl, Hans Mayr, Josef Winkler, Josef Sterk, Paul Beck, Franz Lotter, Nikolaus Selig, Joh. Velhorn, J. Weiß, Sebastian Schieferl und andere. Ihr Wunsch, einen Aussichtsturm mit dem Denkmal zu verbinden, dürfte nicht völlig frei von kommerziellen oder wenigstens touristischen Hintergedanken gewesen sein. Der Bayerische Landesverein für Denkmalschutz schlug die Errichtung einer Gedächtnishalle auf dem Mariahilfberg vor. Der Ausführungsausschuss für ein Kriegerdenkmal ebenso. Und die Bayerische Volkspartei beantragt schließlich die Errichtung am Schwammerl. Doch in welcher Form sollte man gedenken? Eine gärtnerische Anlage fand ebenso Unterstützer wie eine Kapelle, ein klassisches Denkmal oder eine Gedenktafel. Da die Stadtverwaltung mehr denn je die Kosten im Blick hatte, blieben neben den Anlagen auf Mariahilf- und Eisberg kostengünstige Varianten in der Diskussion: der Katharinenfriedhof, der Studentenplatz, eine Gedenktafel an der Martinskirche.Doch gerade dagegen regte sich aus heutiger Sicht unverständlicher Widerstand. Leserbriefschreiber forderten in der Zeitung getrennte Tafeln für Protestanten und Katholiken: Evangelische Gefallene müssten es doch nicht hinnehmen, dass man ihrer an einer katholischen Wand gedenke. Der Landesverein für Heimatschutz sprach sich gegen den Marktplatz aus. Der Bayerische Kriegerbund hielt den Studentenplatz für ideal. Ein Leserbriefschreiber plädierte für den (alten) Dultplatz - die lärmende Dult sollte auf das Gelände der Aktienbrauerei weichen. Ein anderer wollte in der Allee an die Heldentaten der Väter und Söhne erinnern und daran "wie viel Blut in diesem unglückseligsten aller Kriege zwecklos geflossen ist."Und dann, nach beinahe 50 Jahren fand die Sache ihr plötzliches Ende. Nur jemanden, der sich noch nie mit Amberger Kommunalpolitik (egal in welchem Jahrhundert) beschäftigt hat, wird sich darüber wundern, dass mehr oder weniger überfallartig eine ultrapragmatische und vor allem kostengünstige Variante realisiert wurde. Das Rathaus war alt, der marode Rathausbalkon war baufällig und musste umgebaut werden. Dabei sollte die mittelalterliche Säulenhalle wieder erstehen. Ein Platz, für den man mühsam eine Nutzung hätte suchen müssen, hätte man nicht einen würdigen Platz für ein Kriegerdenkmal benötigt. Und welcher Platz wäre würdiger als das Rathaus? Dass dort "nur" Gedenktafeln Platz finden, war ein für den Stadtsäckel angenehmer Nebeneffekt.Das Denkmal, welches die Bildhauer Hans und Benno Miller aus München gestalteten, wurde im Jahr 1923 wurde am 19. August 1923 feierlich enthüllt. Nach Beethovens Trauermarsch und dem Lied "Die Ehre Gottes" trat der Bürgermeister zur Ansprache. Mit einem altniederländischen Dankgebet endete die Enthüllungszeremonie. Der Kranz, den die Stadt niederlegen ließ, kostete 200 Millionen Mark und war übrigens ein Schnäppchen. Zumindest, wenn man bedenkt, dass acht Tage später eine Mass Bier schon 266 Millionen Mark kostete.Mit dem Kriegerdenkmal waren also seit jeher die unterschiedlichsten Erinnerungskonzepte, Gestaltungsvorschläge und Standorte verbunden. Wie verhält sich das, was man ursprünglich wünschte, zu dem später tatsächlich Umgesetzten? Welche Lehre können Hinterbliebene aus dieser Entstehungs-Geschichte des Kriegerdenkmals lernen? Dass sich das aktuelle Denkmal dort befindet, wo es sich befindet, ist letztlich eher Zufall. Und fast alle Ideen sind schon einmal gedacht worden.___Weiteres Interview zum Thema im Internet: