Die Suspendierung von Stefan Hirblinger als Priester und Religionslehrer an den Dr.-Johanna-Decker-Schulen schlägt Wellen. Nicht nur auf Facebook, im Onetz und in Leserbriefen an die AZ, sondern auch an der Schule. Dort ging am Mittwochabend der Bischof im kleineren Kreis auf das Thema ein, während zuvor schon Gerüchte von "Maulkorb" und Verweisen für Schülerinnen kursierten.

Kein Maulkorb, kein Verweis

Meinungsfreiheit unberührt

Ich vermisse in der ganzen Debatte langsam, dass noch niemand gesagt hat: Lasst uns beten für die Anliegen von Herrn Hirblinger und seiner jungen Familie, der Schule und aller Beteiligten - für die ganze Situation. Schulleiter Günter Jehl wünscht sich, den Blick auch auf diese Seite des Themas zu richten

Bischof spricht mit Schülerinnen, Eltern, Lehrern Erst hielt er im Gerhardinger-Saal einen Vortrag über einen katholischen Märtyrer in der Nazizeit, dann befasste sich Bischof Rudolf Voderholzer hinter den Kulissen in den Decker-Schulen mit dem Thema Stefan Hirblinger. Nach seinem öffentlichen Auftritt am Mittwochabend setzte er sich mit einem Kreis von rund 25 Leuten - bestehend aus Schülerinnen, Eltern, Lehrern, Schulleitung und Mitarbeitern - zusammen, um etwa eine Stunde lang die Entwicklung um den suspendierten Priester und Religionslehrer und dessen Zukunft zu erörtern. Das bestätigte Oberstudiendirektor Günter Jehl, der darin ein "tolles Angebot" des Regensburger Oberhirten sah, das zufällig zu diesem Zeitpunkt durch den bereits im November vereinbarten Vortrag zustande gekommen war. "Ohne Schönfärberei" habe Voderholzer "sachlich und konstruktiv informiert", sich obendrein allen aufkommenden Fragen gestellt. "Was kann man als Schule mehr tun, als dass der Bischof zum Gespräch zur Verfügung steht?", meinte Jehl, der damit von seiner Seite einen Schlusspunkt unters Thema setzen will. Der Besuch Voderholzers sei ein "deutliches Signal", zum normalen Alltag und Arbeitsbetrieb an der Schule zurückzukehren. (ath)

Hintergrund Priester Stefan Hirblinger ist Vater einer Tochter geworden und hat sich für die Familie entschieden: Er lebt mit der Mutter des Kindes zusammen und hatte dem Bistum mitgeteilt, nicht mehr zum Zölibat zurückzukehren. Wie berichtet, entband ihn die Diözese daraufhin vom Dienst. (ath)

"Lüge" und "üble Nachrede", sagt Oberstudiendirektor Günter Jehl dazu ganz klar. Ihm beziehungsweise der Schulleitung waren diese angeblichen Maßnahmen zugeordnet worden, die es aber nie gegeben habe. Das versicherte Jehl, dem diese Behauptungen nicht neu waren, auf Nachfrage der AZ. Dass sie dennoch aufgestellt wurden und sich weiter verbreiteten, "bedrückt" den Schulleiter nach eigenen Worten. "Es macht betroffen, wenn einem so etwas unterstellt wird", meinte Jehl und bedauerte, dass es offenbar für manche "ein gefundenes Fressen ist, wenn man mit Lügen agieren kann".Um nichts anderes handele es sich beim Thema "Maulkorberlass" und Verweise. Beides sei definitiv im Zusammenhang mit der Causa Hirblinger nicht ausgesprochen worden; auch Rügen oder andere disziplinarische Maßnahmen gegen Schülerinnen habe es nicht gegeben. "Man ist für das nicht verantwortlich, was andere über einen sagen", warb Jehl um Verständnis, ohne ein Thema unter den Teppich zu kehren, bei dem er wirklich gehandelt hat: Vor eineinhalb Wochen tauchte eine Unterschriftenliste an der Schule auf, die von Bürgern aus Paulsdorf initiiert wurde. Sie setzen sich für Hirblinger ein, der dort in der Kirche in der Regel den Sonntagsgottesdienst feierte und als Priester sehr beliebt war.Mädchen brachten diese Listen mit in die Decker-Schulen und fingen dort ebenfalls an, Unterschriften zu sammeln. Das jedoch hätte einer Genehmigung durch die Schulleitung bedurft. Die gab es nicht; Jehl und seine Kollegen erfuhren von der Aktion erst, als sie bereits lief. Die Folge: Der Oberstudiendirektor unterband das und beruft sich dabei auf die Schulordnung. Die sehe nämlich vor, dass Aktivitäten wie Umfragen oder Unterschriftensammlungen "vorher der Schulleitung vorzulegen sind". Das sei unterblieben und "nicht korrekt gelaufen", urteilt Jehl. Er hätte "im Vorfeld informiert werden müssen, weil ich es verantworten muss", begründete der Chef seinen Schritt zum erlassenen Verbot.Das heiße aber nicht, dass er die Meinungsfreiheit unterbunden habe. "Was außerhalb der Schule läuft, spielt keine Rolle - da habe ich kein Problem damit", strich der Oberstudiendirektor den Unterschied zur Paulsdorfer Initiative heraus, die er nicht weiter kommentierte. Diese Differenzierung zu sehen, sei aber wohl "schwierig bei einem Thema, bei dem die Emotionen so weit drüberschießen". Wert legte Günter Jehl aber auf die Feststellung, dass an seiner Schule "Meinungsfreiheit herrscht und die Erziehung zu einem kritischen Denken". (Angemerkt)