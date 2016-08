Den zehnten Jahrestag der Partnerschaft zwischen Amberg und Desenzano del Garda feiern beide Städte jeweils mit einem großen Fest. In Amberg war die Serata Italiana am 2. Juli bereits ein großer Erfolg; am Samstag, 17. September, steht in Desenzano das Gegenfest, ein bayerischer Abend, auf dem Programm.

Noch Plätze frei

Tickets gibt's vor Ort

Die Amberger Delegation fährt am Freitag, 16. September, an den Gardasee - und hat im Bus noch Plätze frei. Interessierte Bürger können sich bei Reiseservice Horst Strobl, Georgenstraße 28, 1 42 53, info@reiseservice-strobl.de, für die Fahrt anmelden.Es stehen insgesamt acht Doppel- und zwei Einzelzimmer zum Preis von 220/250 Euro pro Person (Fahrt- und Übernachtungskosten) zur Verfügung. Abfahrt ist am Freitag, 16. September, um 7 Uhr; Rückkehr ist am Sonntag, 18. September, gegen 21 Uhr.Die Tickets für den Bayerischen Abend kosten 20 Euro und können vor Ort erworben werden.