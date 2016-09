Es ist zwar nicht so, dass sie ranzig geworden wäre, aber so ganz appetitlich sah die ehemalige Essbar an der Jahnstraße gegenüber der Arbeitsagentur nicht mehr aus. Zumal das Imbisslokal, das zuvor eine Metzgerei beherbergte, schon lange leerstand. Nur noch das alte Schaufenster samt Firmenschriftzug und längst eingemotteter Theke dahinter erinnerten an schmackhafte (Abhol-) Zeiten. Jetzt ist auch das vorbei. Ein Bagger hat das Gebäude samt Anbauten dem Erdboden gleichgemacht. An seiner Stelle und auf dem dahinterliegenden Grundstück sollen drei Neubauten mit insgesamt 15 Eigentums- und vier Penthousewohnungen sowie zwei Gewerbeeinheiten (Laden im Parterre) entstehen. Bauherr ist die b.k. Baukonzept GmbH aus Amberg.