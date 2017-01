Hermann Busch weiß, wie es sich anfühlt, seine Heimat, seine Gewissheiten, seinen Vater zu verlieren. Er weiß, wie es ist, auf der Flucht zu sein, in ständiger Angst, nicht weiterzukommen. Genau vor 72 Jahren ist er als Junge mit seiner Familie aus Westpreußen geflohen.

Als Rentner hat Hermann Busch seine Lebenserinnerungen für seine Urenkelinnen niedergeschrieben. Wir geben sie hier in Auszügen wieder - wie er im Januar 1945 als 14-Jähriger mit seiner Mutter (52 Jahre) und seiner jüngsten Schwester Luise (12) mit dem letzten Zug aus Kosten in Westpreußen flüchtete. Der Leser kann in der betont sachlichen Erzählung Unterschiede, aber auch erstaunlich viele Parallelen zum weltweiten Fluchtgeschehen in unseren Tagen finden.Von Hermann BuschAn diesem Tag habe ich mich am Güterbahnhof in Kosten von meinem Vater verabschiedet. Kurz vor seinem 51. Geburtstag wurde er noch zum Volkssturm einberufen. Im Straßenanzug, mit einem braunen Parteimantel bekleidet und mit einer Armbinde "Volkssturm", so wurden alle alten Männer aus Kosten im Güterzug an die Front gefahren. Und ohne jede weitere Ausbildung an den modernen Waffen bei Warthbrücken in die vorderste Linie gebracht.Sozusagen als Kanonenfutter, noch vor den jungen, voll ausgebildeten Unteroffiziers-Schülern, die ebenfalls aus Kosten kamen. Wie es ihm und den anderen Männern erging, wissen wir nicht genau. Wir können es nur erahnen, anhand eines erschütternden Tatsachenberichts meines früheren Klassenlehrers, den er meiner Mutter und mir nach Amberg sandte. Er war wohl einer der wenigen Überlebenden, was er wohl seiner Kenntnis der polnischen Sprache zu verdanken hatte und dem Umstand, dass er den braunen Mantel auszog und die Uniform eines gefallenen Soldaten anzog. Meinen Vater habe ich nicht mehr wiedergesehen. Er gilt seit dem 18. Januar 1945 als vermisst.Am folgenden Tag, am 19. Januar 1945, fuhr ich mit dem Zug noch einmal von Kosten nach Lissa, denn ich besuchte ja dort noch die Handelsschule. Der Bahnhof in Lissa war bereits voll mit Flüchtlingen aus dem Osten, die dort in der eisigen Januarkälte darauf warteten, mit irgendeinem Zug weiterfahren zu können. Wir Jugendlichen regten uns darüber auf, dass man das Schulhaus nicht für diese armen Menschen öffnete, damit sie sich aufwärmen könnten.Dabei haben wir nicht im Geringsten daran gedacht, dass uns schon am kommenden Tag dasselbe Schicksal ereilen sollte. Meine Schwester Greti, die im Rathaus von Kosten eine Lehre absolvierte, kam am frühen Mittag aufgeregt nach Hause und erklärte meiner Mutter, dass es nicht mehr lange dauern werde, bis die Russen auch in Kosten einmarschieren. Meine Mutter, meine jüngste Schwester Luise und ich sollten so schnell wie möglich zum Bahnhof laufen, um noch rechtzeitig wegzukommen. Sie selbst, als 17-jähriger Lehrling, sei dienstverpflichtet und müsse deshalb weiter im Rathaus ausharren.Meine Mutter packte zwei große Koffer, die ich zum Bahnhof tragen musste. Kurz nach Mittag kamen wir dort an und lösten noch die teuren Fahrkarten für die Fahrt nach Amberg, der Heimatstadt meiner Eltern und älteren Geschwister. Erst später erfuhren wir, dass wir als Flüchtlinge auch ohne gültigen Fahrschein hätten fahren können.Viel wichtiger aber war für uns die Frage, ob es noch einen Zug geben würde, der uns in den Westen bringen kann. Und so warteten wir auf dem Bahnsteig, zusammen mit vielen anderen, warteten und warteten. Endlich, so gegen 16 Uhr, kam doch noch ein total überfüllter Zug aus Posen angefahren, der uns nun nach Breslau bringen sollte. Mit viel Mühe gelang es mir, zuerst meine kranke Mutter und meine jüngere Schwester und dann noch die beiden Koffer in den Zug zu bekommen. Und dann auch noch mich selbst. Dann aber kamen mir Bedenken, ob es denn sinnvoll sei, bis in die Großstadt Breslau zu fahren und dort vielleicht - oder sogar bestimmt - hängenzubleiben. Ich riet daher meiner Mutter, bereits in Lissa den Zug zu verlassen, denn ich wusste ja, dass es von dort eine direkte Verbindung nach Cottbus gab, also direkt in Richtung Westen. Bloß weg von der anrollenden Frontlinie, war mein Gedanke.Nun standen wir aber in Lissa auf dem Bahnhof in der Kälte, gemeinsam mit vielen anderen Flüchtlingen aus dem Osten, die wir Schüler am Tag zuvor so bedauert hatten, und warteten auf einen Zug, der uns nach Cottbus bringen sollte. Aber schon bald wurde uns bewusst, dass es diesen Zug nicht mehr geben würde. Im Bahnhof stand aber ein langer Lazarettzug, voll mit vielen verwundeten Soldaten. Plötzlich wurden dort noch einige Güterwaggons angehängt und wir durften alle einsteigen. Dicht gedrängt - in dieser kalten Winternacht sicher gerade unser Vorteil - ging die Fahrt weiter in Richtung Westen.Und wir hatten wieder Glück. In unserem Waggon befanden sich ein kleiner Kanonenofen und Holz. Und ein mit uns fahrender Unteroffizier heizte diesen Ofen sofort an. Der Zug wurde auch nicht von Tieffliegern angegriffen. Hungrig und durstig kamen wir am frühen Morgen in Cottbus an. Am Bahnsteig verteilten "Engel" vom Roten Kreuz einen warmen Tee. Zu essen gab es allerdings nichts. Aber nun ging es wenigstens wieder in einem Schnellzug weiter über Halle und Hof in Richtung Nürnberg. Diese Stadt war gerade am Tag zuvor bombardiert und stark zerstört worden. Es gab keine Möglichkeit, mit unserem D-Zug von Fürth aus zum Nürnberger Hauptbahnhof zu gelangen. Unser Zug hielt erst nach Fürth in einem kleinen Dorf-Bahnhof, damit wir aussteigen konnten. Von dort aus sollten wir mit einem Personenzug zum Nürnberger Hauptbahnhof zurück.Kurz darauf kam auch ein Zug, aber er war total überfüllt. Sogar auf den Trittbrettern und Puffern standen die Leute, an ein Mitkommen war ganz einfach nicht zu denken. Auch bei dem folgenden Personenzug, der nach etwa zwei Stunden kam, war es nicht besser. So entschlossen wir uns, doch mit dem Eilzug (der fast leer war) wieder zurück nach Fürth zu fahren. Von dort aus ging es nun mit der Straßenbahn weiter nach Nürnberg. Doch die fuhr nur noch bis zum Plärrer. Danach waren die Gleise von einem Bombenangriff völlig zerstört.So ging es hungrig, müde und mit zwei schweren Koffern, die ich tragen musste, zu Fuß weiter bis zum Hauptbahnhof. Eine junge Nürnbergerin, die uns einholte, hatte Mitleid mit uns und trug mir einen der beiden Koffer bis zum Hauptbahnhof, den wir am Sonntag, 21. Januar, gegen 20 Uhr erreichten. Wenige Stunden später kamen wir drei endlich in Amberg an, wo wir bei einer Schwester meiner Mutter fürs erste Unterschlupf fanden. Es gab endlich wieder etwas zu essen und zu trinken.Ein Zimmer mit nur zwei Betten und einem Tisch mit drei Stühlen, ohne Ofen, wurde unser neues Zuhause. Einen Schrank gab es nicht. Aber wir waren sehr froh, dass wir nicht in ein Flüchtlingslager mussten. Das eine Bett teilten sich meine Mutter und meine Schwester Luise, das andere war für mich bestimmt.Meine Schwester Greti konnte erst kurz vor dem Einmarsch der Russen das Rathaus von Kosten verlassen. Als hübsches junges Mädchen wurde sie natürlich auf einem Pferdewagen mitgenommen. Sie war etwa 14 Tage mit dem Wagen unterwegs und musste dann das letzte Stück von Kulmbach bis Amberg zu Fuß bewältigen. Meine Schwester Elsa wurde am Rande von Wien als Flak-Helferin bei einem Bombenangriff verwundet und kam dann Wochen später, ebenso wie meine Schwester Linda, nach Amberg zurück.Mein Bruder Rudolf wurde als Soldat bei Königsberg in Ostpreußen verwundet. Mit einem der letzten Schiffe kam er über die Ostsee nach Dänemark und wurde geheilt noch einmal an die Front geschickt. Diesmal in den Westen, wo er bei Bad Kreuznach von den Amerikanern gefangen genommen wurde. Dass er als Heimatort nicht Kosten, sondern Amberg angegeben hatte, hat ihn gerettet. So kam auch er recht bald zurück, und fast die ganze Familie war nun wieder in Amberg vereint. Bis auf unseren Vater, auf dessen Rückkehr wir natürlich immer noch hofften. Aber wir hörten leider nichts mehr von ihm.