Ein großes - und zugleich attraktives - Bild oben auf der Seite: Wer's als Redakteur früher so machte, lief Gefahr, dass man ihm an den Kopf warf, er sei zu faul, was zu schreiben. Heute gilt: je dominierender das Bild, je ungewöhnlicher geschnitten, desto besser. Mancher Leser sieht's aber mitunter etwas anders.

Englisch hier keine gute Wahl

Ein Fall für den Presserat Alles sauber bei der Waschstraße



Von Edda Eick



Der Fall



Eine Tageszeitung berichtet über die Eröffnung einer neuen Waschstraße. Nach zehn Monaten Umbauzeit ist eine Anlage entstanden, die Innen- und Außenreinigung der Autos in Rekordzeit möglich macht, heißt es im Beitrag. Nach Firmenangaben sei das Verfahren in der Stadt noch einzigartig, was auch am hohen Investitionsaufwand für das Förderband liege. Die Zeitung stellt den Service im Detail vor.



Dieser sei nicht nur sehr schnell, sondern mit 25 Euro auch vergleichsweise günstig. Angebote anderer Firmen begännen preislich bei etwa 30 Euro für eine reine Innenwäsche und reichten bis zu 200 Euro für die Innen- und Außenreinigung. Ein Leser wendet sich an den Deutschen Presserat. Er spricht von Werbung, die nicht als solche erkennbar sei. Die Berichterstattung verletze die Ziffer 7 des Pressekodex.



Die Redaktion



Die Zeitung rechtfertigt gegenüber dem Presserat die Veröffentlichung mit dem Hinweis auf ein innovatives und bislang einzigartiges neues Reinigungsverfahren. Das betreffende Unternehmen stehe im Bericht zwar im Fokus. Dies habe sich aber im Hinblick auf die Einzigartigkeit des Verfahrens nicht verhindern lassen. Es gehe in dem Bericht aber gerade nicht um die Herstellerfirma, sondern um eine für Autofahrer interessante Leistung, die nur dort zu erhalten sei. Die fachkundige Auto-Redaktion der Zeitung habe das neuartige Reinigungsverfahren für so bemerkenswert befunden, dass sie es für berichtenswert erachtet habe.



Das Ergebnis



Die Zeitung hat nicht gegen das Trennungsgebot von Werbung und Redaktion nach Ziffer 7 des Pressekodex verstoßen. Die Beschwerde ist unbegründet, entscheidet der Presserat. Bei dem von der Redaktion berichteten neuen Reinigungsverfahren ist von einem großen öffentlichen Interesse auszugehen. Die Zeitung stellt auch dar, dass die neue Reinigungsmethode im Hinblick auf gängige Unterscheidungsmerkmale, wie Dauer der Reinigung und Preis, vor den Angeboten der Konkurrenz liegt. Das hat sie den Lesern gegenüber transparent gemacht. Damit ist die Berichterstattung unter presseethischen Gesichtspunkten nicht zu beanstanden.



Der Pressekodex



Ziffer 7 (Trennung von Werbung und Redaktion): Die Verantwortung der Presse gegenüber der Öffentlichkeit gebietet, dass redaktionelle Veröffentlichungen nicht durch private oder geschäftliche Interessen Dritter oder durch persönliche wirtschaftliche Interessen der Journalistinnen und Journalisten beeinflusst werden. Verleger und Redakteure wehren derartige Versuche ab und achten auf eine klare Trennung zwischen redaktionellem Text und Veröffentlichungen zu werblichen Zwecken. Bei Veröffentlichungen, die ein Eigeninteresse des Verlages betreffen, muss dieses erkennbar sein.

Amberg/Weiden. Bei einer Zusammenkunft von Vereinsvertretern vor wenigen Wochen in Weiden war sogar von Platzverschwendung die Rede. Ein Kritiker rechnete akribisch den prozentualen Anteil des seiner Meinung nach überflüssigen Bildmaterials auf Beispielseiten unserer Zeitung aus und hielt die "Beweise" vorne am Rednerpult in die Höhe. Lieber wäre es ihm, so meinte der Mann, wenn statt solch überdimensionierter Fotos weitere Vereinsberichte im Blatt untergebracht würden. Klar, dass ihm das persönlich ganz gut gefallen dürfte, "neutralen" Lesern wohl nicht unbedingt.Kommt es auf die Größe an? Die Meinung dazu in den Redaktionen ist eindeutig: ja. Und auch viele unserer Leser empfinden das so. Ein Foto - vorausgesetzt, es hat die nötige Qualität - veredelt eine Zeitungsseite, wenn ihm das Format gegönnt wird, das es für das Entfalten seiner Wirkung auf den Betrachter braucht. Ob als sogenanntes "Schmuckbild" mit einer kuriosen, witzigen oder einfach schönen Alltagsszene. Oder als zum Artikel zugehöriges Bild, das eine visuelle Unterstützung ist, um das Interesse auf den Bericht und dessen Inhalt zu lenken. Zeitungsmacher und vor allem auch Online-Redakteure wissen aus Erfahrung: ohne Foto deutlich weniger Aufmerksamkeit.Die Mischung aus guten Fotos und guten Texten macht eine gelungene und modern gewandete Zeitung aus. Zu beachten ist dabei immer die Bild-Hierarchie, wie stellvertretender Chefredakteur Kai Gohlke betont: "Das Aufmacherbild ist deutlich das größte Bild auf der Seite."Der renommierte deutsche Zeitungsdesigner Norbert Küpper, der seit vielen Jahren den europäischen Zeitungs-Wettbewerb "European Newspaper Award" veranstaltet, unterstreicht dies mit seinen Aussagen zum Zeitungstrend 2017: "Bildschnitt und Bildgröße sorgen für Modernität. Gute Inhalte brauchen gute ,Eyecatcher'." Bedeutet: Sie benötigen einen Blickfang. Die Zeiten, in denen es genügt habe, "nur" in Texten zu denken, seien längst vorbei. Heute gelte es mehr denn je, gute Texte auch mit guten optischen Anreizen anzubieten. "Extrem geschnittene Hoch- und Querformate und vernünftige Bildgrößen lassen jede Zeitung modern aussehen", sagt Küpper.Kürzlich war in einer Meldung von einer Möbelfirma aus Amberg die Rede und davon, dass sie mit ihrem Holzmobiliar in Palettenoptik "den Hospitality-Bereich des Champions-League-Finales in Cardiff" ausstatten werde. Zudem verleihe der Betrieb "beispielsweise auch für die fünf Fan-Villages der DTM-Rennen seine pfiffigen Möbel", hieß es weiter. Ein Leser störte sich an den Anglizismen in diesem Text, überhaupt kämen sie zu häufig vor. Chefredakteur Norbert Gottlöber hat dafür Verständnis. "Für Online wird man schwer ein besseres deutsches Wort finden können", sagt er. Für hospitality (Bewirtung) und village (Dorf) hingegen schon. Nicht alles Englische müsse verteufelt werden, sagt stellvertretender Chef vom Dienst Thomas Schaller: "Viele englische und aus dem Englischen erworbene Begriffe haben sich etabliert und drücken etwas prägnant und für jeden verständlich aus." Zum Beispiel Handy (das es im Englischen übrigens gar nicht gibt), Internet, PR.